Ballando, Pellegrini abbandonata da Madonia: un video lo incastra

A meno di 24 ore dalla prossima puntata di Ballando con le Stelle, stanno spuntando come funghi nuovi retroscena sulla cacciata di Angelo Madonia. Dopo l’intervista di Milly Carlucci a La Volta Buona, nella quale la conduttrice ha tentato di chiarire i motivi che hanno portato alla sostituzione del maestro di ballo con Samuel Peron, Ballando Segreto, ovvero il format di Ballando con le Stelle che si occupa di pubblicare direttamente su RaiPlay contenuti inediti della trasmissione, ha reso noto un video che incastra letteralmente Madonia, dimostrando la sua assenza nel backstage durante l’ultima puntata del celebre dance show.

Federica lasciata sola dal maestro di ballo

Come anticipato, le immagini pubblicate da Ballando Segreto risalgono all’ultima puntata di Ballando, andata in onda sabato 23 novembre, e mostrano Federica Pellegrini lasciata completamente sola dal suo maestro di ballo nella sala delle stelle.

Immagini che hanno colpito molto i fans del programma e che stanno facendo discutere (e non poco). Il breve filmato mostra infatti una Pellegrini spaesata e che per due intere ore è stata letteralmente abbandonata a se stessa da chi avrebbe dovuto starle accanto e farle coraggio. Ma non è tutto perché si trattava anche di un momento fondamentale per la loro performance e per rivedere alcune parti di essa prima di esibirsi davanti a milioni di telespettatori e alla giuria.

La clip ha naturalmente sollevato l’ennesimo polverone nei confronti di Madonia, che è nuovamente stato criticato duramente dai telespettatori, rimasti attoniti di fronte a una tale mancanza di empatia nei confronti della sua aspirante ballerina.

Insomma, dalle immagini pubblicate da Ballando Segreto, il pubblico ha potuto rendersi conto di quanto la nuotatrice abbia dovuto sopportare nelle ultime settimane. Alla Pellegrini infatti è venuto a mancare un aspetto fondamentale del rapporto tra un ballerino e il suo maestro: il supporto. Ora i telespettatori si augurano che la nuotatrice olimpica possa trovare un po’ di quella complicità che è sempre mancata tra lei e Madonia con il suo nuovo insegnante: Samuel Peron.

I commenti degli utenti di X

Il video in questione è stato in seguito ricondiviso da un’utente di X, ex Twitter, che ha così commentato l’accaduto tra la Pellegrini e Madonia: “I maestri di Ballando dovrebbero valorizzare i propri concorrenti e stargli accanto. Madonia invece ha lasciato la Pellegrini da sola in sala delle stelle praticamente tutto il tempo: per come la vedo io Samuel Peron è una benedizione per Federica”. Da lì, molti altri utenti e telespettatori di Ballando si sono scatenati e hanno voluto dire la loro sulla vicenda.

Insomma, sembra proprio che tra la Pellegrini e il suo maestro di ballo non si fosse affatto creata quella chimica necessaria per far andare a buon fine il progetto di vincere Ballando: in molti a questo punto continuano a sperare che il fatto di cambiare ballerino proprio a un passo dalla finale non vada a svantaggio della nuotatrice olimpica. Tanti altri invece si sono mostrati entusiasti dell’arrivo di Samuel Peron e sono certi che lui saprà finalmente valorizzarla come si deve.