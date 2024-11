Elodie e Iannone, furiosa lite al ristorante: lei va via e reazione di lui

Lite furibonda con protagonisti Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi. La coppia, secondo quanto riferito dal magazine Gente, avrebbe avuto un diverbio molto teso in un ristorante della Capitale. Non è chiaro quale sia stato il motivo della discussione; chiaro invece che la cantante si sia arrabbiata parecchio con l’amato. A dimostrarlo ci sono anche delle paparazzate che Gente ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola. Da quanto emerso, la popstar e il pilota avrebbero cominciato a cantarsele nel locale in cui erano attovagliati durante la cena. Lei avrebbe poi lasciato il ristorante con il centauro che le è andato appresso con una espressione mortificata e per nulla serena. I due sono stati ‘pizzicati’ nei pressi di Piazza del Popolo mentre si dirigevano nell’hotel in cui alloggiavano.

Dagli scatti si nota Elodie uscire dal locale. Dietro di lei Iannone che cerca, invano, di nascondersi dal flash dei paparazzi. Nulla da fare, è stato beccato. Così la lite di coppia è diventata di dominio pubblico. Naturalmente qualcuno ha subito iniziato a parlare di crisi. Non si sa se il rapporto tra la musicista e il pilota stia vivendo un periodo tormentato. Quel che è certo è che a tutti capita di avere a che dire ogni tanto con il proprio partner. Non a caso c’è pure l’adagio che sostiene che l’amore non è bello se non è litigarello. E Di Patrizi e il suo love pare che rappresentino bene tale proverbio in quanto anche qualche mese fa furono sorpresi a battibeccare su un volo per Londra dove avrebbero trascorso un dolce weekend.

Quando è iniziata la love story di Elodie e Iannone

Iannone ed l’ex fidanzata di Marracash si sono conosciuti più di due anni fa, nell’estate 2022. A farli incontrare una amica in comune non proprio sconosciuta, vale a dire Diletta Leotta. Inizialmente si è parlato di flirt, ma poi la faccenda sentimentale si è fatta molto seria. E infatti i diretti interessati, anche pubblicamente, hanno cominciato a presentarsi come coppia e a scambiarsi dolcissime dediche. Il centauro, in tempi non sospetti, ha anche dichiarato che vorrebbe creare una famiglia con la compagna. Il gossip ha pure mormorato a più riprese di un possibile matrimonio, anche se la coppia, per ora, pare non avere in mente di convolare a nozze.