Elodie torna a parlare di Marracash: “Ecco perché è finita” (video)

Venerdì, 8 novembre, è uscito su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Elodie e Tiziano Ferro, intitolato “Feeling“. Un brano molto atteso dal pubblico, non solo per l’incontro artistico tra due delle voci più importanti della musica italiana, ma anche perché segna il ritorno di Tiziano Ferro sulle scene musicali. Dopo il divorzio dall’ex marito Victor Allen, il cantautore di Latina aveva annunciato una pausa dalla musica, confessando di non riuscire più a cantare e di aver bisogno di tempo per ritrovare serenità. Durante questo periodo, Ferro ha fatto alcune apparizioni sporadiche, come il concerto-evento di Andrea Bocelli. Tuttavia, “Feeling” rappresenta il suo vero ritorno nel panorama musicale.

I due artisti hanno speso parole bellissime l’uno per l’altro, dando vita non solo ad una collaborazione musicale, ma anche ad una sincera amicizia. In particolare, Tiziano Ferro ha elogiato Elodie definendola un “angelo” entrate nella sua vita e rivelando addirittura di aver condiviso con lei più cose di quante abbia mai raccontato alla sua psicologa. Parole che hanno profondamente commosso la giovane romana, la quale, a sua volta, ha dichiarato di considerarlo un’ispirazione da sempre. La cantante, infatti, si è detta profondamente emozionata di poter collaborare con un artista con cui è praticamente cresciuta.

Per promuovere il loro nuovo singolo, Elodie e Tiziano Ferro hanno realizzato una sorta di “Carpool Karaoke“, trasmesso in diretta su Instagram. A bordo di un’auto mentre attraversavano le strade di Los Angeles, i due hanno cantato le loro hit più celebri, come Due e Sere Nere, alternando momenti musicali a chiacchiere sulla vita e sulla loro amicizia. Nel corso della live, si sono aperti anche su aspetti di vita personale: Elodie ha parlato della sua precedente relazione, condividendo cosa non funzionava e le ragioni che hanno portato alla fine della storia.

“C’era questa grande incomprensione. Io poi ho bisogno tanto di comunicare e quando dall’altra parte la persona non mi dà la possibilità di capire, m’inca**o, impazzisco”, ha detto l’ex allieva di Amici. Al che, si è subito pensato al suo ex fidanzato Marracash, dato che si tratta della sua ultima relazione nota prima dell’attuale storia con Andrea Iannone. La relazione tra Elodie e Marracash, durata dal 2019 al 2021 con un breve riavvicinamento nel 2022, aveva conquistato il pubblico, rendendole una delle coppie più amate dello spettacolo.

Difatti, ancora oggi, molti fan sperando di rivederli un giorno insieme. Nonostante ciò, Elodie è ormai da due anni legata stabilmente a Iannone. Con il motociclista, la cantante pare aver trovato quella serenità che cercava, affermando di non voler più “difendersi in casa”. Va però sottolineato che Elodie non ha fatto nomi, dunque non è certo che il suo riferimento fosse rivolto realmente al rapper.