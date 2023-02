A pochissimi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2023 Elodie ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera all’interno della quale (oltre a parlare dell’imminente kermesse) ha avuto modo di fare riferimento anche ai due uomini che negli ultimi anni hanno avuto un ruolo cruciale per la sua vita. Da un lato c’è il suo storico ex, Marracash, mentre dall’altro c’è il suo attuale fidanzato, Andrea Iannone, a sua volta ex compagno di Belen Rodriguez.

Per quanto riguarda il primo, Elodie ha sempre ammesso che è stato a modo suo l’uomo che ha amato di più e che il rapporto con lui è stato in un certo senso animalesco. Tuttavia, nel nuovo album Ok.Respira la cantante ha scelto di dedicargli un pezzo chiamato “Apocalisse” e ha proposito del significato del pezzo ha commentato “È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita”.

Discorso diverso invece per Andrea Iannone, con il quale sembrava fosse in corso un semplice flirt estivo ma che in realtà si è piano piano trasformato in qualcosa di molto più importante. Parlando del pilota di Moto GP, Elodie ha dichiarato:

“Sono molto felice, ma la cosa piu importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì.”

Nonostante la grande passione e complicità (anche artistica) avuta con Marracash, sembra dunque che Elodie oggi abbia trovato maggiore equilibrio e stabilità emotiva.

Elodie: niente vita privata nel nuovo documentario su Amazon Prime?

Nei giorni scorsi l’artista ha rilasciato il trailer ufficiale della sua prima docu-serie in collaborazione con la nota piattaforma di streaming, intitolata Sento ancora la vertigine. Un occhio attento avrà sicuramente notato che nelle prime immagini rilasciate riguardo al progetto non sono presenti né Marracash né tantomeno Iannone.

Quale sia la verità, ovvero se i due saranno presenti nel documentario o meno, i fan di Elodie lo scopriranno soltanto il prossimo 20 febbraio, quando la docu-serie sarà online. Ad ogni modo è possibile che per l’occasione Elodie abbia deciso di focalizzarsi solo ed esclusivamente sul lato artistico di questi suoi ultimi due (straordinari) anni, dove è riuscita a scalare le classifiche ottenendo, proprio di recente, l’onore di esibirsi su un palco molto prestigioso come il Forum di Assago.