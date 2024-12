Aurora Ramazzotti si sposa! La romantica proposta e l’anello (foto)

Dopo tanti anni insieme finalmente per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivato il momento di fare il grande passo. Poco fa infatti, sul profilo Instagram della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è comparsa la fotografia che tutti stavano aspettando da tempo. Lo storico compagno, e padre di suo figlio Cesare, nato nel marzo del 2023, le ha fatto la fatidica proposta e lei ha detto sì! Il futuro sposo ha deciso di chiedere la mano della sua amata in un luogo davvero speciale e carico di significato per loro.

La romantica proposta a Londra

“I said YES in the place where we fell in love. Ti amo per sempre”, è stata la breve didascalia scelta dalla Ramazzotti per annunciare ai suoi fans la bellissima notizia: a breve si sposerà con il compagno di una vita, Goffredo Cerza. I due si sono conosciuti nel lontano 2018 e, come anticipato, nel marzo del 2023 Aurora ha dato alla luce il loro primo figlio, Cesare.

In quell’occasione Goffredo aveva regalato alla neo-mamma il promise ring, ovvero un bellissimo anello di famiglia con il quale Cerza aveva promesso amore eterno alla sua compagna. Incalzata dalle tante domande, Aurora, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair aveva sottolineato come in realtà quel pegno d’amore fosse un semplice regalo fatto dal compagno in onore del suo compleanno: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”.

Ora però il momento di pensare al matrimonio è finalmente arrivato, nonostante nessuno si aspettasse la proposta prima del secondo figlio. Infatti, la Ramazzotti nella stessa intervista aveva affermato: “Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre“.

Le cose però sembrano essere cambiate e oggi, Goffredo ha finalmente deciso di fare il grande passo e chiedere alla donna della sua vita di diventare sua moglie. La romantica proposta è stata fatta in quel di Londra e, in particolare, mentre si trovavano con il piccolo Cesare al Winter Wonderland.

Come in una vera favola moderna, Cerza si è inginocchiato e, porgendo alla sua compagna un bellissimo anello di diamanti le ha fatto la fatidica domanda. Il tutto tra le lacrime di commozione della futura sposa, rimasta letteralmente attonita di fronte al compagno inginocchiato. Cerza ha scelto di chiedere la mano di Aurora proprio nel posto dove i due si sono conosciuti grazie a un’amica comune che, ai tempi, viveva proprio nella capitale britannica.

I messaggi di auguri

Naturalmente, il post in pochissimo tempo ha fatto il pieno di likes e commenti di auguri alla coppia, sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che fans, felicissimi per la notizia. Tra i tanti messaggi, spiccano quelli di personalità come Le Donatella e Alvin, che hanno augurato ai ragazzi un futuro luminoso e pieno di amore. Tanti auguri ai due futuri sposi!