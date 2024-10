Zorzi smonta Aurora Ramazzotti: veleni e atteggiamento “Gandhi”

Tommaso Zorzi in vena di confidenze. L’influencer milanese, da tempo lontano dal gossip del Bel Paese, nelle scorse ore ha conversato con i suoi ‘seguaci’ Instagram attraverso il box delle domande aperto nelle Storie. A sorpresa, è tornato pure a parlare dell’amica Aurora Ramazzotti. Forse sarebbe meglio dire ex amica, visto che al momento i rapporti con la ragazza sono gelidi o persino inesistenti. D’altra parte, anche la figlia di Michelle Hunziker in tempi non sospetti ha lasciato intendere a chiare lettere che con ‘Tommy’ non c’è più il feeling che c’è stato in passato.

Tommaso Zorzi, il discorso su Aurora Ramazzotti non fa una piega

A Zorzi è stato fatto notare che la Ramazzotti nei mesi scorsi gli ha lanciato qualche frecciatina e che lui non ha mai replicato a livello pubblico. Motivo? “Perché ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l’ho mai fatto. Nemmeno con i miei ex fidanzati”. Zorzi ha poi chiosato in modo velenoso: “Non posso dire lo stesso per le controparti”. Un stilettata più che diretta. Dunque, secondo l’influencer milanese, Aurora avrebbe potuto evitare di parlare pubblicamente dei loro rapporti.

Il concetto lo ha ribadito sempre conversando con i fan: “La frecciatina è un modalità, specialmente da chi ha il mio numero di telefono, che trovo cringe. Io non vorrei mai essere cringe a quasi 30 anni”. Insomma, il discorso di Zorzi è semplice e non fa una piega: tu che mi conosci e hai i miei contatti, perché non alzi il telefono e mi chiami piuttosto che lanciare stoccate via social o tramite interviste o altri mezzi?

L’ex vincitore del Grande Fratello ha inoltre aggiunto che rispetto al passato, ora, riesce a controllarsi di più quando viene pungolato e che spesso riesce a farsi scivolare addosso le punzecchiature: “La fase in cui voglio rispondere a una frecciatina dura tot. Devo scavallare la fase in cui voglio rispondere che può durare mezzora, un’ora, dipende da cosa è stato detto. Scavallata quella me ne dimentico. Una volta ero diverso, partivo come Antonella Elia e Aida Yespica all’Isola dei famosi, invece adesso (sono come, ndr) Gandhi“.

Aurora Ramazzotti e il gesto contro Zorzi

In una intervista concessa a Fanpage lo scorso giugno, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, quando le fu chiesto dell’amicizia con Zorzi, disse: “Si può avere l’aiuto del pubblico?”. In aggiunta lanciò la cartellina con la domanda dietro di sé, come a voler lasciare nel passato il suo ex amico.

Sia Aurora sia Tommaso non hanno mai spiegato dettagliatamente perché si sono allontanati. Si sa che al GF Vip 5 Zorzi confidò che con la ragazza si erano raffreddati i rapporti, ma che, una volta finita l’esperienza nel reality, avrebbe voluto riallacciare con lei. E infatti è quel che accadde. Poi è successo altro che ha portato i due influencer di nuovo a non avere contatti.