Aurora Ramazzotti: bordate a Signorini e Zorzi, mamma “in freezer”

Aurora Ramazzotti senza peli sulla lingua. Per Fanpage.it, si è sottoposta alle domande di Google, vale a dire ciò che viene cercato maggiormente sul suo conto quando si clicca sul motore di ricerca. Tante carne al fuoco tra rivelazioni, aneddoti e conferme di alcune indiscrezioni. In particolare l’influencer ha reso noto che la voce relativa al litigio avuto con l’amico Tommaso Zorzi è vera. Tra i due i rapporti sono ai minimi storici, anzi sembra che siano azzerati. Ma si proceda con ordine.

Gelo con Tommaso Zorzi

Primo tema riguarda l’acne: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto a lungo a che fare con gli sfoghi cutanei, spiegando di aver sofferto molto. Quindi ha aggiunto che spesso usciva l’acne durante i periodi di stress. “Questo è un modo del nostro corpo di dirci di prenderci cura di noi”, ha dichiarato. Spazio poi a uno dei suo argomenti cari, la salute mentale: “Questo è un tema portante della mia comunicazione, per me è una battaglia quella di comunicare di non aver paura a chiedere aiuto”.

Di recente si è vociferato di un allontanamento tra lei e Tommaso Zorzi. Aurora, quando ha dovuto affrontare il tema, ha scandito ironicamente: “Si può avere l’aiuto dal pubblico?”. Poi ha cambiato subito argomento, di fatto ‘cancellando’ la questione e non spiaccicando una parola sull’amico o, forse, a questo punto ex.

Aurora Ramazzotti, le nozze possono attendere e la stoccata ad Alfonso Signorini

Spazio al matrimonio. Con il compagno Goffredo Cerza ci sono progetti nuziali o no? “Non sento l’urgenza di sposarmi, nel nostro concetto di famiglia veniva prima fare un figlio. Chissà, in futuro forse ci sposeremo”. La coppia ha accolto il piccolo Cesare Augusto poco più di un anno fa. Come è andata la gravidanza? “Un’esperienza importante, per me una via di mezzo tra una tragedia e una cosa che è filata liscia”.

Qualcuno di recente ha sussurrato l’ipotesi che l’influencer fosse incinta del secondo figlio. Nulla di vero, ha sottolineato la diretta interessata che ha colto l’occasione per lanciare una stoccata al vetriolo ad Alfonso Signorini: “E casomai stavolta, se posso, posso aspettare 3 mesi prima di dirlo? Mi ricordo che ero su Zoom a fare un colloquio. Sul computer hanno iniziato a uscirmi le notizie tipo film, a raffica. Ero di 8 settimane, ancora nel secondo mese. Ero molto arrabbiata che fosse uscita la notizia”.

Il riferimento è al fatto che il magazine Chi diretto da Signorini lanciò lo scoop della Ramazzotti quando questa non aveva superato i tre mesi di dolce attesa. Il conduttore del Grande Fratello, in un secondo momento, si scusò con la giovane, spiegando che non sapeva che la gravidanza fosse iniziata da così poco. Se ne fosse stato al corrente, sostene sempre Signorini, avrebbe aspettato a divulgare la news.

La battuta del freezer su mamma Michelle Hunziker

Infine spazio a una battuta su mamma Michelle Hunziker, che sembra che abbia fatto il patto con il diavolo per quel che riguarda la sua forma fisica: “Mia mamma ha 47 anni e sembra che ne ha meno di me. Penso che dorma nel freezer, non ci sono altre spiegazioni”.