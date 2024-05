Aurora Ramazzotti parla di “amici spariti”: gelo con Tommaso Zorzi

Alcune settimane fa, il settimanale Chi ha svelato che l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si sarebbe nuovamente interrotta. Legati fin dai tempi del liceo, Aurora e Tommaso avevano litigato poco prima della partecipazione dell’influencer alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dentro la Casa più spiata d’Italia, Zorzi aveva parlato più volte della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, definendola come una delle persone più importanti della sua vita. Non solo, l’ex vippone aveva ammesso le sue colpe nell’allontanamento con l’amica, promettendosi di voler risolvere le cose una volta tornato alla vita reale. E, così è stato.

Dopo aver vinto il reality di Canale 5, Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono tornati più uniti che mai. I due hanno continuato a ribadire l’importanza reciproca nella vita dell’altro e l’intenzione di non perdersi più. Tra vacanze in famiglia o con i rispettivi fidanzati, la loro amicizia sembrava aver raggiunto una consapevolezza e maturità tale da non poter essere più scalfita. Lo scorso anno, poi, Aurora è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare. Al che, Tommaso si è sentito fin da subito come uno zio per il bambino, sciogliendosi di fronte alla vista del figlio di colei che è stata la sua migliore amica fin dall’adolescenza.

Ma, negli ultimi mesi, qualcosa sembra essere drasticamente cambiato. I due non si sono mostrati più insieme sui social e, infine, lo scorso aprile, la Ramazzotti era assente alla grande e lussuosa festa di Zorzi per i suoi 29 anni. Un’assenza che si è fatta notare, considerando i numerosi invitati al grande evento organizzato nel Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, vicino Milano. Dunque, a seguito dell’indiscrezione di Chi, Aurora ha fatto velatamente chiarezza sulla questione.

L’influencer ha aperto un box domande dove in tanti hanno chiesto curiosità su Cesare e sulla maternità. Tra le varie domande, è spuntata una di un utente che le ha chiesto se, dopo la gravidanza, fossero sparite alcune amicizie. Al che, la figlia d’arte ha dato una lunga risposta che sembra riferirsi anche alla fine del legame con Zorzi, sebbene non lo abbia menzionato esplicitamente. Ecco cos’ha scritto:

Dunque… sono molto abituata a non fare affidamento sulle persone. Non dico in senso negativo, sono solo consapevole che ognuno sia per ‘sé’. Secondo me si arriva a un punto in cui si realizza che chi deve rimanere, rimane. Per intenderci, io sono quella persona che puoi non sentire per anni, rivedere ogni tanto ed è come se non fosse cambiato niente. Mi piace avere rapporti senza pretese, perché so di non esserne all’altezza. Questo significa che neanche io posso pretendere granché e va bene così. Ho avuto delle amicizie ‘high mantainance’ che mi hanno fatto cadere nella dinamica (a mio avviso disfunzionale) della pretesa. Ma ho capito che per me non funziona. Ho bisogno di persone che viaggiano alla mia stessa frequenza ma soprattutto di LEGGEREZZA.

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che Aurora Ramazzotti non ha fatto alcun nome, per questo non è sicuro che stesse parlando proprio di Tommaso Zorzi. Chissà se i due decideranno di parlare prima o poi pubblicamente dello stato attuale della loro amicizia o se preferiranno mantenere la linea del silenzio.