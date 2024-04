Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: amicizia di nuovo al capolinea

Sembra essersi nuovamente incrinata l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, a confermarlo il settimanale Chi. Qualche giorno fa l’influencer ha organizzato una lussuosa festa per il suo compleanno, ma pare che lei non sia stata invitata.

Tommaso e Aurora sono sempre stati grandi amici sin da adolescenti. Poi qualche mese prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra i due c’è stato un forte litigio e i rapporti si sono interrotti. Spesso all’interno del reality Zorzi ha ammesso che avrebbe voluto riallacciare il legame, ma dalla ragazza non ha mai ricevuto risposta. Poco dopo la vittoria del programma, c’è stata una reunion e tra i due è tornato il sereno.

Poi è nato Cesare, il figlio di Aurora e Goffredo, e Tommaso più volte ha espresso la massima felicità per questo evento, sentendosi un po’ lo zio del piccolo. L’influencer è stato anche invitato al grande party per i 40 anni di Michelle Hunziker.

Ma alla festa di Zorzi, l’assenza di Aurora è stata notata da tutti. Sembra strano anche che, seppur non fosse potuta andare, non gli abbia fatto gli auguri pubblici. Ci sono troppe cose che non tornano che farebbero pensare ad una nuova rottura. Soprattutto perché al party una delle sue amiche più strette non poteva mancare, ancor di più perché l’invito è stato esteso anche a conoscenti meno prossimi. Tra gli altri assenti gli ex gieffini: nessuno di loro c’era.

Il grande party di Tommaso

Il 6 aprile Zorzi ha organizzato una grande e lussuosa festa per celebrare i suoi 29 anni. Location da urlo e molto elegante, con una tavola apparecchiata come se fosse un ballo a corte, in una sala altrettanto storica. Infatti il tutto si è svolto nel Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, vicino Milano.

Tantissimi i presenti, tra questi: Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali, Andrea Caravita. Ma anche Elettra Lamborghini che si è occupata di intrattenere gli ospiti. E Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, i nuovi colleghi.

Un party super elegante per pochi intimi. Una grande festa, ma a questo punto ci si chiede, per i 30 anni a cosa penserà?