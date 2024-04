Tommaso Zorzi, festa da star! Tutto sulla location e gli ospiti vip

Il compleanno viene una volta l’anno, e menomale! Perché Tommaso Zorzi non bada a spese quando deve organizzare il suo giorno speciale. La festa per i suoi 29 anni si è svolta in una location di lusso e tra gli ospiti fioccano tutti nomi dello spettacolo, vediamo un po’ chi c’era (e chi non è stato invitato)

Tommaso Zorzi già di suo ha sempre dimostrato di avere uno spiccato senso del gusto, ma da quando è entrato nella squadra di ‘Cortesie Per Gli Ospiti’, nessun dettaglio viene tralasciato!

L’opinionista e conduttore ha compiuto 29 anni il 2 Aprile, ma ha aspettato questo fine settimana per raccogliere tutti gli amici in una location da sogno e per festeggiare in grande stile.

Dove si è svolta la festa? Tutti i dettagli sulla location

Per celebrare il suo compleanno, Tommaso ha scelto un luogo un po’ particolare: il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, a Milano.

Il museo infatti offre delle sale a disposizione per eventi privati, e Tommy ha scelto la sala ‘Cenacolo’.

Il costo della prenotazione è riservato ma immaginiamo sia da capogiro, visto che la sala è interamente decorata con stucchi e affreschi dell’età Barocca.

Di seguito alcune foto della magnifica sala addobbata per l’occasione da rinomati organizzatori di eventi.

Essendoci ovviamente tra gli invitati anche la collega Csaba Della Zorza, non si poteva non badare a tutte le rifiniture: persino il menù e i segnaposto erano sponsorizzati e scritti a mano, con tanto di sigillo in cera con le iniziali del festeggiato, TZ, da vero aristocratico.

Per i suoi ospiti, Zorzi insieme al menù della serata ha lasciato anche un ricordo: un biglietto che riportava la citazione

In fondo cos’altro può essere un Compleanno se non un attimo che racconta una storia

Una serata tra amici: chi c’era per spengere le candeline con Tommaso

Solo ed esclusivamente nomi Vip per festeggiare Tommaso Zorzi!

A parte la famiglia, la lista degli ospiti è tutta stellata.

A partire dalla conduttrice Paola Barale, ovviamente Csaba della Zorza e la comica Brenda Lodigiani si sono unite a Tommy per rendere la sua serata perfetta, ma non solo.

L’intrattenimento è stato fornito da Elettra Lamborghini, amica di vecchissima data di Tommaso che ha cantato per lui tutta la sera.

Altri ospiti illustri sono stati il cantante Max Pezzali e Carlo Mengucci e Andrea Caravita, che lavorano rispettivamente per Etro e Moschino.

Grandi assenti tutti gli ex coinquilini di Tommaso della casa del Grande Fratello, qualcuno si aspettava di vedere almeno Stefania Orlando, ma è rimasto a bocca asciutta.

Intanto c’è chi si chiede cosa farà Zorzi per i suoi 30 anni