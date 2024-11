Francesca Tocca, colpo di scena: Todaro ignorato e tolto il ‘segui’

Francesca Tocca ha levato il “segui” su Instagram a Raimondo Todaro. Un gesto che è subito stato notato da diversi fan e che trova conferma dopo verifica dell’account della donna. Se in questo momento si spulcia il profilo della ballerina, nelle persone da lei seguite non figura più il coreografo. Lui, invece, non ha ripagato con la stessa moneta la moglie. Infatti si può riscontrare che continua ad essere un suo followers. Cosa abbia spinto l’ex danzatrice di Amici di Maria De Filippi a optare per una simile scelta non è dato saperlo. Naturalmente, però, in un amen, dopo la scoperta del gesto, sono iniziate a circolare voci relative a una nuova presunta crisi di coppia. Anche perché c’è dell’altro che spinge a credere che qualcosa sia accaduto tra Raimondo e Francesca nelle ultime settimane.

Si riavvolga rapidamente il nastro: il 14 settembre Todaro e Tocca sono stati ospiti assieme a Verissimo con la loro figlia Jasmine (11 anni). Un bel quadretto familiare dove era palese l’intesa. Poi cosa è accaduto? Fino all’inizio di novembre, su Instagram, Francesca, ad ogni suo post, ha continuato a ricevere cuoricini dal compagno, rispondendo a sua volta con emoji tenere. Dal 10 novembre in poi, il coreografo ha continuato a elargire dolcezze sotto i contenuti della moglie senza però più avere in cambio alcuna replica. Da sottolineare che la danzatrice ha prestato attenzione ad altri utenti a cui ha risposto. Todaro invece è stato ignorato. C’è un’altra vicenda alquanto curiosa che, alla luce del fatto che la ballerina ha levato il “segui” al marito, potrebbe assumere un significato da non trascurare.

Il 17 novembre Francesca è tornata nello studio di Verissimo. A Silvia Toffanin ha spiegato perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi e ha raccontato il rapporto stretto che ha con sua madre e, in generale, con la sua famiglia d’origine. Di Todaro si è parlato poco e, soprattutto, il coreografo non lo si è visto in studio. Forse non è stato invitato, forse aveva altri impegni… o forse non c’era perché il legame di coppia ha ricominciato a vacillare?