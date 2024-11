Francesca Tocca è fuori da Amici: tutta la verità a Verissimo, motivi

Francesca Tocca è ufficialmente fuori da Amici di Maria De Filippi e non vi farà ritorno. Almeno nel breve periodo. Lo ha confermato la stessa ballerina durante l’ospitata a Verissimo in onda domenica 17 novembre su Canale 5. La danzatrice, moglie di Raimondo Todaro, anche lui fuori dal popolare talent show di Maria De Filippi, ha rivelato che, a differenza del compagno, è stata lei a decidere di abbandonare il corpo dei professionisti della famosa scuola.

“Questo è un momento di grandi cambiamenti, lo sto affrontando”, ha esordito conversando con la padrona di casa Silvia Toffanin, la quale le ha poi domandato perché sia sparita da Amici. Fino ad ora Tocca non ha mai parlato della questione. E infatti, sul caso, non si era compreso se fosse stata lei a scegliere di andarsene dal talent oppure se fosse stata sostituita contro la sua volontà, come Todaro (il coreografo, di recente, ha ammesso che se fosse dipeso da lui avrebbe continuato a ricoprire il ruolo di prof, ma Maria De Filippi ha optato per la sostituzione). Così la danzatrice:

“Dopo 9 anni ho preso una pausa. Non una decisione semplice. L’ho presa perché ho sentito di dovermi fermare un attimo. Sono stati 9 anni stupendi, ringrazio tutti lì dentro. Mi sono sentita sempre a casa e in famiglia. Mi mancano. Però mi sono ascoltata e mi sono detta che era arrivato il momento di cambiare. Mi sto godendo di più mia figlia Jasmine. Non era d’accordo lei, a dir la verità tutti non erano d’accordo, anche i miei genitori non lo erano”.

Qualche settimana fa è trapelata l’indiscrezione che ha sostenuto che a pesare sulla scelta della Tocca sia stata la fuoriuscita forzata dal talent show del marito. I ben informati hanno assicurato che lei ha voluto dargli sostegno con un gesto forte.

Verissimo, la lettera della madre Vincenzina e le lacrime

Poco prima della spiegazione relativa all’addio ad Amici, la ballerina ha visto una clip dedicatale dalla madre amatissima, Vincenzina, che per la figlia ha scritto una commuovente lettera:

“Amore mio, per te farei di tutto A 6 anni hai iniziato la danza. Subito bravissima, per me è sempre stata un’emozione vederti. Tutti i sacrifici che ho fatto, sono sempre stati ripagati perché ogni volta era un’emozione guardarti. Sei una bravissima mamma, mi hai regalato una nipotina, Jasmine. Su di me puoi sempre contare. Ti amo”.

Sul viso di Francesca sono apparse delle lacrime d’amore. “Non me lo aspettavo proprio – ha commentato -. Lei è riservata e timida, è una santa, fa del bene a tutti. Ha sopportato tante cose, ma ha sempre pensato prima agli altri e poi a sé stessa. Una donna troppo generosa e buona. Spero di essere un minino di ciò che è lei per me”.