Francesca Tocca via da Amici: emergono retroscena scottanti

Fuori Raimondo Todaro e pare anche fuori Francesca Tocca da Amici di Maria De Filippi. L’ex prof di danza, come è noto, è ufficialmente uscito dal progetto del popolare talent show di Canale 5. Anche la compagna non la si è più vista nel programma. La sua situazione, però, non è del tutto chiara: ufficialmente né lei né la trasmissione hanno reso noto di aver scelto di separare le proprie strade. Di fatto, però, al momento, la ballerina non lavora più ad Amici. Ci ha pensato il magazine DiPiù a riferire delle interessanti indiscrezioni su ciò che sarebbe accaduto.

Francesca Tocca via da Amici: cosa sarebbe accaduto

Il settimanale scrive che “dalla redazione” dello show “fanno scudo”. Altrimenti detto pare che si preferisca la via del silenzio per quel che riguarda il caso Francesca Tocca. Un dettaglio non è sfuggito e spinge a credere che la danzatrice professionista non mettere piede, almeno in questa stagione, nella trasmissione: ad Amici è sbarcata Eleonora Riccardi, esperta di balli latino-americani. E chi anche è esperta di tale disciplina? Proprio la Tocca. Insomma, sembra che si sia innanzi a tutti gli effetti ad una sostituzione.

“Sono felice di calcare il palco di Amici, ma di più non so dirvi”, ha dichiarato a DiPiù la Riccardi, optando per non commentare la vicenda della compagna di Todaro. Perché cotanto silenzio? Il magazine ha aggiunto un altro tassello alla questione sostenendo che la Tocca avrebbe detto addio al talent show per amore, come a dire solidarietà, nei confronti del partner. “Francesca – si legge sulla rivista del gruppo Cairo Editore – deve molto a Maria De Filippi e al programma, ma è evidente che dopo l’addio del marito non ha voluto lasciarlo solo…”. In effetti è alquanto strana la coincidenza relativa al doppio addio in contemporanea al talent dei due coniugi.

Raimondo Todaro ha litigato con Maria De Filippi?

A proposito della conclusione del rapporto professionale con Todaro, sempre DiPiù ha sostenuto che le cause che hanno portato all’allontanamento sarebbero da ricercare nelle pretese del coreografo il quale avrebbe voluto “più spazio nella trasmissione. Pare anche che abbia litigato con la produzione, persino con Maria De Filippi”. L’indiscrezione della lite con la conduttrice pavese va presa con le pinze visto che l’ex volto di Ballando con le Stelle, dopo che ha confermato la sua fuoriuscita da Amici, ha comunque speso parole di stima nei confronti di ‘Queen Mary’.