Todaro in Rai: “Sarei rimasto ad Amici. E chi salvo tra Milly e Maria”

Grande ritorno nella puntata de La Volta Buona andata in oggi, giovedì 26 settembre, su Rai 1. Caterina Balivo ha accolto nel suo salotto Raimondo Todaro, che è tornato in Rai dopo ben tre anni. Nel 2021, dopo 15 anni, il ballerino aveva deciso di lasciare il cast di Ballando con le stelle per intraprendere nuovi percorsi. Poco dopo, è stata annunciata la sua partecipazione ad Amici come professore di ballo, dove lavorava già da anni sua moglie, Francesca Tocca. Tuttavia, a seguito di tre stagioni, poche settimane fa ha annunciato il suo addio al talent di Maria De Filippi, venendo sostituito da Deborah Lettieri, famosa ballerina del celebre locale parigino Crazy Horse.

Nel corso dell’intervista, Todaro ha parlato a lungo delle sue esperienze a Ballando con le stelle e Amici, confrontando i due programmi. Incalzato dalle domande di Caterina Balivo, il ballerino si è aperto, rivelando molti dettagli inediti. Inizialmente, gli è stato chiesto quali critiche lo avessero infastidito di più: quelle dei giudici di Ballando o quelle di Alessandra Celentano, trovandosi così a dover “tritare” la foto di solo uno dei due:

Certe volte la giuria di Ballando per me era insopportabile, esclusa Carolyn, gli altri non ci capiscono una ceppa. E quindi tritiamo la giuria di Ballando e mi tengo la mia buona amica Cele. Io sono onesto, non ho filtri e dico sempre quello che penso. Dalla Celentano accetti le critiche perché è una professionista, la vede in maniera diversa, però ha studiato una vita. Loro, con tutto il bene… Non mi mancano tanto, li lascio già.

Inoltre, ha fatto un cuoricino con la foto della Celentano, ribadendo di aver stretto una bella amicizia con la Maestra. Tuttavia, quando gli è stato chiesto di “tritare” qualcuno tra i suoi compagni ballerini di Ballando e l’ex ballerina, ha scelto quest’ultima, spiegando che i colleghi di Ballando “sono un pezzo di storia del programma” e a loro è molto legato. “Rompe le scatole anche da tritata, è pazzesco”, ha poi scherzato riferendosi alla sua ex collega.

Successivamente, si è parlato del suo matrimonio con Francesca Tocca. Todaro ha ricordato la loro separazione, durata due anni, e ha rivelato di aver ricevuto il sostegno di Maria De Filippi in quel difficile periodo. La conduttrice, infatti, aveva cercato di farli riavvicinare molto prima che Raimondo entrasse a far parte della squadra di Amici:

Se sono andato ad Amici per riconquistare Francesca? No, noi ci siamo rimessi insieme a luglio del 2021 e io sono arrivato ad Amici a settembre. Per riconquistare la madre di mia figlia non è che devo andare da Maria, con tutto il rispetto per Maria. Però devo dire una cosa molto carina che invece lei fece. Quando ci lasciammo la prima volta, Maria mi fece andare in ufficio da lei per cercare di capire se c’era margine per riappacificarci. E io non avevo ancora mai lavorato con Maria. Ho fatto “C’è posta per te” in ufficio diciamo. Però non era ancora il momento, poi le dissi “Maria ritenta più avanti”.

Al che, la Balivo è andata dritta la punto e gli ha chiesto direttamente il motivo del suo addio ad Amici. Todaro ha quindi deciso di rispondere onestamente, svelando di non essere stata una sua decisione:

Come in ogni percorso della vita, le cose belle finiscono e hanno un tempo. Perché? Questo non lo so, io sono stato benissimo, è un programma che per chi fa l’insegnante credo sia il massimo. Amici è stata la mia salvezza, perché avevo un tumore ma entravo in sala con i ragazzi e non ci pensavo. Amo stare con i ragazzi e ho la fortuna di farlo tutti i giorni, non per forza ci deve essere la lucina rossa accesa. Uno è insegnante sempre. Io sarei rimasto ad Amici, a me piaceva. Però capisco anche che tre anni sono tanti e ad Amici i professori girano spesso, a parte la Cele e Rudy che sono storici. Quindi, lo avevo messo in conto e va benissimo così. Non ho rimpianti perché ho dato tutto me stesso. Ho solo bellissimi ricordi e ringrazio per l’opportunità che mi hanno dato, perché è stato veramente bello.

Nonostante ciò, ha dichiarato che non tornerebbe a Ballando con le stelle, perché crede che sia un percorso ormai concluso e che sia giusto dare spazio ai più giovani.

Durante l’intervista, la Balivo ha cercato in più occasioni di ottenere da Todaro qualche dichiarazione piccante sulla De Filippi o sul suo addio ad Amici, attirandosi diverse critiche sui social per l’insistenza. Non avendo successo inizialmente, alla fine ha chiesto al ballerino di scegliere tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, invitandolo a “tritare” una delle due. Raimondo, però, si è rifiutato di farlo, pur lasciando intendere che, tra le due, avrebbe salvato la Carlucci: