Raimondo Todaro è fuori da Amici? Silenzio rotto a Verissimo

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, su Canale 5 una delle interviste è stata quella a Raimondo Todaro e sua moglie Francesca Tocca. I due hanno smentito alcune notizie circolate durante la loro separazione e presentato allo studio la loro bambina Jasmine. Silvia Toffanin ha poi fatto una domanda al ballerino in merito alla sua partecipazione alla prossima edizione di Amici. Così come già si vociferava, Todaro ha quindi confermato che quest’anno non farà parte del cast dei maestri. Capiamo meglio che cosa ha detto a riguardo.

La verità di Raimondo Todaro su Amici

Oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, Raimondo Todaro e sua moglie Francesca Tocca sono stati ospiti da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. I due hanno parlato della loro relazione, smentendo anche alcune voci circolate su di loro nel periodo della separazione, e presentato al pubblico la loro bambina Jasmine che, come loro, ama la danza. Sebbene l’intervista fosse incentrata su tutt’altro, la conduttrice non ha potuto fare a meno di porre a Todaro una domanda che da diverso tempo si stanno ponendo un po’ tutti, ovvero se lo rivedremo come insegnante nella prossima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Da un po’, difatti, si vocifera l’abbandono del programma da parte del maestro. Interrogato a riguardo da Silvia Toffanin, Todaro ha confermato che non farà parte del cast della nuova edizione che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Il ballerino ha difatti detto che quest’anno seguirà il talent da casa e ci ha tenuto a salutare tutti i colleghi e le persone che lavorano per lo svolgimento della trasmissione. Ha aggiunto di aver vissuto tre anni meravigliosi e che la partecipazione ad Amici come maestro gli ha permesso di crescere tanto sia da un punto di vista professionale che da quello umano. Ha anche definito il programma come il “top” per chi ama fare l’insegnante come lui. Un’amara conferma quindi per i fan del talent show che speravano di rivedere Raimondo Todaro tra i maestri anche quest’anno. Non resta che aspettare l’inizio del programma per scoprire chi lo sostituirà.