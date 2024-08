Raimondo Todaro è fuori da Amici: l’annuncio e chi lo sostituisce

Maria De Filippi avrebbe deciso di fare a meno di Raimondo Todaro ad Amici. Secondo quanto rivelato da Dagospia, grazie ad un articola firmato dall’esperto di retroscena televisivi Giuseppe Candela, il coreografo non ha guadagnato la riconferma e quindi non sarà più nel corpo dei docenti del programma. Nel talent show ha ricoperto il ruolo di insegnante dal 2021 al 2024. La sua poltrona resta ora vuota. Chi prenderà il suo posto? Amedeo Venza, che ha ripreso la notizia di Candela, ha assicurato che al posto di Todaro dovrebbe arrivare una vecchia conoscenza di Amici, vale a dire Adriano Bettinelli che ha partecipato come concorrente nella trasmissione nel lontano 2009. D’altra parte Maria è donna che non si scorda dei suoi pupilli e infatti spesso, per comporre i cast dei suoi show, si affida proprio a coloro che lei stessa ha lanciato.

Tornando alla news lanciata da Candela su Dagospia, il giornalista ha anche sottolineato che il cast dei prof sarà confermato quasi in toto. Quindi fuori Raimondo Todaro e tutti gli altri dentro? Senza dubbio i volti storici torneranno a sedersi sulle loro amate poltrone. Ciò significa che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi saranno ancora una volta protagonisti. Anche Emanuel Lo e Lorella Cuccarini avrebbero giù saputo di essere stati riconfermati. In bilico ci sarebbe Anna Pettinelli, ma è probabile che anche lei possa staccare il pass per tornare a fare la prof nel talent, che fa gola a molti.

La candidatura spontanea di Stefano Oradei ad Amici

Non a caso, nei giorni scorsi, è anche arrivata una candidatura spontanea. Stefano Oradei, ex volto di Ballando con le Stelle (per anni è stato uno dei maestri del programma di Milly Carlucci), ha lanciato una sorta di appello a Maria De Filippi, affermando in una intervista che se dovesse arrivare la chiamata di “Queen Mary” risponderebbe presente.

Peccato che da come sembra che siano andate le cose la chiamata pare che sia stata ricevuta da Adriano Bettinelli. Settembre non è lontano, a breve si apriranno le danze. Amici, come avvenuto negli ultimi anni, andrà in onda nei primi mesi nella domenica pomeriggio di Canale 5 per poi prendersi il sabato sera per la fase Serale.