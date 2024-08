Celentano al naturale divide Il web, foto apprezzata o insulti?

Con un post sul web, Alessandra Celentano si è mostrata in una veste inusuale: completamente al naturale. La temuta professoressa di “Amici“, conosciuta per il suo rigore e professionalità, è apparsa sui social senza trucco, con i capelli arruffati e nel loro colore naturale, esibendo con fierezza i segni del tempo che tutti, prima o poi, affrontiamo con l’avanzare dell’età. Una versione di sé a cui il pubblico non è abituato, ma che trasmette sicuramente molta autenticità!

Le frasi sotto al post

“I grandi cambiamenti sono niente altro che la somma di tanti piccoli gesti. Ognuno di noi può fare molto, iniziamoci a pensare”

Inizia così il post che Alessandra Celentano, importantissima maestra all’interno del programma “Amici” di Maria De Filippi, ha pubblicato su Instagram. Poi la Celentano ha continuato:

“Abbiamo percorso tanta strada, ma tanta ancora ne abbiamo da fare. Mai come adesso dipende da noi. Sono certa che, a patto di una ritrovata connessione con quello che ci circonda, una nuova umanità più vera, naturale, aggraziata, attenta e rispettosa, è possibile”.

Ed è con queste parole che Alessandra Celentano ha accompagnato un selfie totalmente al naturale, in cui si mostra con i capelli mossi e brizzolati, senza un filo di trucco.

La maestra di danza, seguita da 606.000 follower su Instagram, ha ricevuto una pioggia di commenti positivi da parte dei suoi fan e in molti hanno apprezzato la sua scelta di mostrarsi senza filtri, elogiando il suo coraggio di apparire così autentica, lontana dai riflettori.

Tra i commenti ne spicca uno in particolare:

“Niente trucco, niente tinta, niente chirurgia e niente filtri. Grande maestra! Al giorno d’oggi ci vuole coraggio ed è una dote meravigliosa in una donna”.

Questo gesto ha mostrato un lato più umano e vulnerabile della Celentano, che ha saputo conquistare ancora di più l’affetto del suo pubblico, ispirando molti dei suoi fan a sentirsi a proprio agio nella propria pelle..

Commenti e critiche

Anche altri commenti positivi non sono mancati:

“Che bella la nostra maestra” “Incanto, meraviglia di donna”

Tuttavia, non tutti sono stati d’accordo.. Effettivamente un aspetto molto naturale potrebbe nascondere anche opinioni completamente diverse e infatti, un utente ha espresso questo pensiero, scrivendo:

“Le persone che dicono che è sempre più bella la stanno prendendo in giro, vero?”.

Un altro ha subito concordato, rispondendo:

“Sicuramente”.

Tuttavia, c’è stato chi ha difeso la propria paladina della danza:

“Assolutamente no, abbronzata poi è una bellissima donna”

E voi, cosa ne pensate? Meglio autentica e al naturale, o naturale ma con un filo di trucco che nasconda le imperfezioni?