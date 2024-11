Ultimo e Jacqueline genitori: è nato Enea! Il tenero annuncio

L‘attesa è ufficialmente finita: Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo sono finalmente diventati genitori del piccolo Enea. Poco fa, il noto cantante romano ha pubblicato una tenera foto sul suo profilo Instagram per dare il lieto annuncio a tutti i suoi followers, accompagnata da una dolce prima dedica al figlio che ha fatto commuovere tutti.

L’attesissimo annuncio e gli auguri social

Poco fa sul profilo Instagram di Ultimo è apparsa la foto che tutti stavano aspettando da giorni: finalmente il cantante e la sua compagna Jacqueline hanno potuto abbracciare il loro piccolo Enea. Come anticipato, per annunciare ai suoi fans l’arrivo del piccolo, Ultimo ha postato una tenera fotografia che ritrae le impronte dei piedini del suo primogenito.

“La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto”, è la frase scelta dall’artista per condividere la sua gioia più grande con i numerosi followers. In sottofondo l’ultima canzone dell’artista, intitolata “La parte migliore di me” e dedicata proprio al suo primo figlio. In pochissimo tempo il tenero post è stato letteralmente inondato di likes e commenti di auguri, sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che fans della coppia, felici per l’arrivo di Enea.

Tanti auguri ai due neo-genitori!

L’annuncio della gravidanza durante un concerto a Roma

Ultimo e la compagna, figlia di Heather Parisi, avevano annunciato ai fans di essere in dolce attesa lo scorso giugno, proprio nel bel mezzo di un concerto del neo-papà a Roma, sua città Natale e per questo motivo per lui molto importante. In quell’occasione, come in molti ricorderanno, il cantante aveva scelto di chiamare sul palco la compagna incinta e gridare al mondo la sua gioia più grande dedicandole la canzone intitolata “Quel filo che ci unisce”.

I fans di fronte a quell’annuncio erano rimasti a dir poco estasiati e da quel momento in poi i due avevano iniziato a condividere sui propri profili social spezzoni della loro vita quotidiana, e a raccontare ai loro followers alcuni momenti indimenticabili della gravidanza di Jacqueline. Tutto fino a oggi, quando l’improvvisa assenza di entrambi dai social aveva iniziato a insospettire i fans, fino a quando sul profilo del noto cantante è apparsa la foto annuncio che ha fatto commuovere tutta l’Italia (e non solo).