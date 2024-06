Ultimo conferma la gravidanza di Jacqueline: l’annuncio sul palco

È ufficiale: Ultimo diventerà papà per la prima volta. In occasione della sua terza data sold out allo Stadio Olimpico di Roma, il cantante ha annunciato che la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta. Diverse settimane fa Alessandro Rosica aveva lanciato per primo l’indiscrezione su una possibile gravidanza della figlia di Heather Parisi. Addirittura, l’esperto di gossip aveva svelato in anteprima il sesso del bebè, che pare sarà un maschietto. Ebbene, dopo aver mantenuto il silenzio per diversi giorni, oggi, 24 giugno, Ultimo ha confermato che lui e Jacqueline sono in dolce attesa.

Ultimo papà per la prima volta: il commovente annuncio

Durante il suo terzo concerto tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha fatto salire improvvisamente sul palco la sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo. Al che, è stato subito possibile notare la pancia ormai evidente della ragazza, che indossava un vestito azzurro attillato. Ultimo si poi è chinato per baciare il pancione di Jacqueline, mandando letteralmente in tilt le decine di migliaia di persone presenti. Successivamente, il cantautore si è rivolto verso il suo pubblico, chiedendo loro di cantare insieme la canzone che scrisse dopo aver conosciuto la futura madre di suo figlio o figlia, “Quel filo che ci unisce“.

“Se c’è una cosa che so, è che ho imparato da voi la parola famiglia. Ci aiutate a cantare?”, ha detto prima di iniziare ad intonare il ritornello guardando negli occhi la sua Jacqueline, visibilmente commossa. Insomma, un momento veramente emozionante, che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Il video dell’annuncio è stato infatti pubblicato subito sui social, diventando ovviamente virale. I fan sono felicissimi e non vedono l’ora di vedere il loro beniamino diventare papà.

Ultimo e Jacqueline sono una coppia da più di tre anni. Dopo un breve scambio di messaggi a dicembre del 2020, i due si sono incontrati per la prima volta a gennaio del 2021 ed è scoccata subito la scintilla. Addirittura, Ultimo le ha dedicato una canzone ancor prima di baciarla ed è subito volato da lei negli Stati Uniti D’America dando inizio alla loro storia d’amore. Dopo tre anni insieme, il cantante e l’attrice diventeranno genitori per la prima volta di un bebè che dovrebbe nascere il prossimo autunno.

Dunque, per Ultimo è realmente un periodo d’oro, non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale. Proprio poche ore fa, ha infatti rotto un altro record, vendendo 100mila biglietti nei primi 30 minuti dalla messa in vendita delle 6 date del suo tour negli stadi nel 2025.