Ultimo, Jacqueline “è incinta: Heather Parisi non vuol vedere il bebè”

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, “aspettano un bambino. Notizia certissima e sicura”. Così l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto su Instagram con il profilo ‘Investigatore Social’. L’indiscrezione su una presunta gravidanza della giovane circola da giorni, ora Rosica la conferma e aggiunge dei dettagli, assicurando che si sa già anche il sesso del bebè. Sarà un maschietto. Dunque il cantante e la compagna, sempre ammesso e non concesso che la news sia vera (si resta in attesa della conferma ufficiale della coppia), dovrebbero appendere sul portone di casa un bel fiocco azzurro.

Ma c’è dell’altro. Rosica ha spiegato che innanzi a tale lieta notizia ci sarebbe una nota stonata. “La mamma di lei (Heather Parisi, n.d.r.) non vuole vedere il bimbo nemmeno morto. Dispiace per queste faide tra famiglie”, ha spiegato tra le sue storie Instagram l’esperto di gossip che, va ricordato, è stato colui che ha firmato diversi scoop tra cui la fine della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta e quello relativo alla love story clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Tale indiscrezione è poi stata confermata da Belen Rodriguez che, tra le altre cose, ha ringraziato in prima persona Rosica per il lavoro di ‘indagine’ svolto.

A rafforzare l’ipotesi della dolce attesa c’è anche il fatto che lo scorso mese Jacqueline Luna Di Giacomo si è immortalata in una foto ritenuta alquanto ‘sospetta’. Con lei il fidanzato Ultimo. E ancora, altro dettaglio non da poco che confermerebbe l’arrivo del bebè è che il cantautore romano di recente ha annunciato ai fan una pausa dai tour per il 2025. Una scelta, a detta dei ben informati, scaturita proprio dal fatto di aver appreso che diventerà padre.

Le tappe della love story tra Ultimo e la figlia di Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono una coppia da circa tre anni. Sono usciti allo scoperto nel 2021, anche se si mormora che il primo incontro si sia verificato nel 2020. Da quando hanno ufficializzato la relazione, nemmeno una nuvola, per dirla alla Pupo, sulla love story. I due prediligono la riservatezza e non il mondo della cronaca rosa. Unico strappo alla regola, qualche scatto zuccheroso sui social.