Heather Parisi ha attaccato la figlia Jacqueline Luna, confermando di fatti che tra loro non c’è il bel rapporto che invece ha raccontato a Belve. Francesca Fagnani le aveva fatto domande sulle prime figlie, Rebecca e Jacqueline Luna, e lei aveva fatto capire che tutto andasse bene tra loro. Così, però, non è. Anche perché è bastata una smentita di sua figlia Jacqueline a scatenare un attacco duro e con parole che si sentono spesso dire a ex concorrenti dei reality. Di quelle tipo “Per emergere hai bisogno di parlare di me”. Ecco, questo è il succo di quanto ha scritto Heather contro Jacqueline oggi.

Stamattina la Parisi ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram in cui ha anche risposto ai fan di Ultimo. Pare infatti che un enorme numero di fan del cantante non abbiano gradito il fatto che alla domanda della Fagnani, Heather abbia risposto con un “Ultimo chi?”. Lo hanno vissuto come un tentativo di snobbarlo, di sminuirlo e per questo pare le hanno inviato messaggi su messaggi sui social. “Apriti cielo. Orde di fan indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo”, ha scritto stamattina Heather.

Poi ha spiegato di conoscere bene Ultimo e anche che è il fidanzato di Jacqueline, ma di aver risposto in quel modo perché non aveva intenzione di rispondere alla domanda. Non voleva parlare della sua vita privata né tantomeno di quella di sua figlia. Quindi è passata ad attaccare sua figlia Jacqueline, che ieri ha reso noto di non vedere la madre da 10 anni. Prima ha scritto che evidentemente sua figlia la pensa in modo diverso e “utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più”. Diciamo che se avesse voluto farlo di tempo ne ha avuto, se davvero non si vedono da dieci anni.

A questo punto ha scritto che la figlia agisce così “sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente”. Accusare la figlia di usarla per dei like non sembra proprio un incassare colpi senza reagire, e non ha finito qui. Dopo aver dedicato qualche riga a chi commenta i gossip parlando di “bestiario vario e avariato di avvoltoi che campano sul dolore altrui” e di gente “mossa solo dalla volontà di ferire me”, è tornata all’attacco accusando Jacqueline Luna di usarla per emergere. A fine messaggio, infatti, ha scritto: “Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé”.

Tra i commenti c’è una pioggia di critiche a Heather Parisi, intervallata ovviamente da chi invece è dalla sua parte. C’è anche il commento di Cristina Plevani: “L’intervista è stata quasi tutta un no comment. Forse, ma dico forse, anche oggi avrebbe dovuto essere un no comment”. Un utente ha risposto: “Esatto, avrebbe potuto chiamare direttamente la figlia ed evitare un post… Acchiappa like, come dice lei”. Insomma, secondo il pubblico social questo sarebbe stato incassare il colpo, perdonare e aspettare paziente, non accusare la figlia.