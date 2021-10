Italia’s Got Talent a lutto, Blasi flop, Lapo sposo: le 10 news della settimana

Lapo Elkann ha pronunciato il fatidico “Sì” in gran segreto. La cerimonia si è svolta innanzi a una cerchia ristretta di amici e parenti, in Portogallo, paese natale della neo moglie, Joana Lemos. La coppia è uscita allo scoperto a inizio 2021. Lei è un’ex pilota di rally e manager. Fin dalle prime uscite in pubblico con Joana, Lapo ha detto di aver incontrato la donna della sua vita. I fiori d’arancio sono stati così una logica conseguenza d’amore.

Star in the Star prosegue la sua marcia tutt’altro che trionfale sul fronte ascolti e share: la semifinale dello show timonato da Ilary Blasi è rimasta inchiodata al 10.4% di share, raccogliendo 1.898.000 spettatori.

Uno show si appresta a chiudere, un altro ad aprire: Ballando con le Stelle scalda i motori per l’esordio di sabato 16 ottobre. Già si fa roventissimo il gossip attorno allo show di Milly Carlucci. Si mormora che tra il concorrente Andrea Iannone e la maestra Lucrezia Lando ci sia del tenero.

Bortuzzo ne ha le scatole piene della avances di Lulù Selassié al GF Vip tanto che ha messo le cose in chiaro: “Fuori da questa Casa non vedo futuro con te. E non siamo fidanzati”. Pure il padre di Manuel ha sottolineato che la ragazza ha atteggiamenti troppo lontani ai gusti del figlio. “Estenuante”, ha chiosato il genitore, non andando per il sottile riferendosi alla Selassié.

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, pareggio: il Tribunale di Milano si è pronunciato e ha assolto sia la showgirl piemontese sia la giornalista. Le due donne si erano querelate reciprocamente in seguito ai battibecchi scaturiti dalle tensioni innescatesi a Ballando con le Stelle, nel 2107.

L’Eurovison Song Contest 2022 sarà ospitato da Torino. L’evento torna in Italia dopo decenni, grazie alla vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione.

Diabolico scherzo de Le Iene ai danni di Giulia De Lellis alla quale è stato fatto credere che il fidanzato Carlo Beretta si fosse ammalato di sifilide e l’avesse tradita. Giulietta non ha reagito bene.

Italia’s Got Talent, Trieste e il mondo del ballo acrobatico a lutto: a soli 15 anni è morto Mattia Montenesi, stroncato da un male contro cui ha lottato a lungo. Nel programma Sky, nel 2015, giunse al secondo posto.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fanno sul serio: i due, dopo aver lasciato i rispettivi partner, stanno vivendo una love story riservatissima. Nonostante ciò, sono stati immortalati a baciarsi nei giorni scorsi. La relazione è decollata!

Il caso di Dayane Mello a La Fazenda si fa sempre più spinoso: la modella, mentre era ubriaca, è stata molestata dal cantante Nego Do Borel. Forse anche stuprata: Le Iene sono volate in Brasile per provare a far luce sul caso senza riuscirvi per ora.