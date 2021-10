Iene, brutto scherzo a Giulia De Lellis: “Carlo ha la sifilide”. Insulti e schiaffi

Diabolico scherzo de Le Iene, vittima Giulia De Lellis. Lo show di Italia Uno, con la complicità del compagno dell’Influencer (Carlo Gussali Beretta), l’assistente dell’ex di Andrea Damante, alcuni familiari e due dermatologi, hanno organizzato una perfida trappola. Non solo è stato fatto credere a Giulia di essere stata tradita (incubo già vissuto quando ebbe una love story con il deejay veronese), ma addirittura che il suo attuale fidanzato avesse preso la sifilide. Come è noto la pericolosa malattia è trasmissibile solo sessualmente. Visto che la De Lellis non ha mostrato i sintomi, mentre Beretta e l’assistente dell’influencer sì, quest’ultima ha fatto rapidamente uno più uno.

Lo scherzo è cominciato quando un venerdì Giulia e Carlo si sono ritrovati a trascorrere una tranquilla serata casalinga. Serenità interrotta da alcune foto spedite dall’assistente della De Lellis. Sul proprio cellulare l’influencer, famosa fra le altre cose per essere ipocondriaca, ha visto le foto dell’amica che le ha mostrato delle strane pustole. Messasi in allarme ha cominciato a sudare freddo. Nonostante ciò si è poi coricata a letto con Beretta il quale, in piena notte, aiutato da una make artist de Le Iene, si è fatto apparire dei puntini e delle bolle simili a quelle dell’assistente.

Svegliata Giulia, Carlo l’ha messa al corrente della questione. Sempre più preoccupata, dopo un consulto con la madre, la De Lellis ha pensato che si trattasse di sifilide. Stesso responso dato dalla dermatologa di Beretta, raggiunta telefonicamente. Poche ore dopo la coppia si è recata da uno specialista.

“Si tratta al 100% di sifilide. Si trasmette solo con rapporti intimi”. Questo il responso perentorio del medico. Giulia ha cominciato ad andare in apprensione, facendosi travolgere da rabbia, sconforto e preoccupazione. “Quindi sei andato a letto con la mia assistente?”, ha incalzato l’influencer. “Succedono queste scappatelle, ne vediamo tante”, l’intervento del dermatologo che ha provato a calmare le acque mentre Beretta si è chiuso in un imbarazzato silenzio. Per la De Lellis invece lacrime.

“Mi devo tutelare, sei andato a letto con lei? Guardami negli occhi, dimmi si o no”, ha ringhiato Giulia al fidanzato. E ancora: “Dove eravate quando sei andato a letto? Ti sei sco..ato la mia assistente in macchina?”. “Ero confuso…”, la replica di Beretta. Sono così volati insulti da parte della De Lellis indirizzati alla sua assistente “Pu…na, tr…a”. E poi ancora pianto: “Non ci credo!”.

L’ex di Damante, molto preoccupata anche per la sua situazione, è stata fintamente visitata dal dermatologo che l’ha messa in guardia: “Probabile che anche lei si sia ammalata”. In quel momento l’assistente ha chiamato la De Lellis, provando a giustificarsi. “Dio ti ha punito, se ti vedo ti ammazzo. Non è colpa tua? No, di tua madre che ti ha messo al mondo”, ha azzannato l’ex volto di UeD.

La sua furia si è poi scagliata di nuovo contro Carlo, raggiunto anche da un ceffone e da un calcio. La situazione, prima di precipitare del tutto, è stata risolta con l’entrata in scena de Le Iene. Scherzo diabolico: Beretta non ha tradito, ma soprattutto non ha la sifilide.