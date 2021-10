Italia’s Got Talent: morto ballerino 15enne, le reazioni al dramma

Dramma a Trieste: a soli 15 anni è morto Mattia Montenesi, il giovane ballerino che aveva conquistato il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia con le sue inimitabili performance di break dance e di altre tipologie di ballo acrobatico. Il ragazzo aveva stregato anche i giudici di Italia’s Got Talent, show televisivo dove si era fatto conoscere e amare dal pubblico del piccolo schermo nel 2015. E infatti i canali ufficiali del programma si sono accodati all’ampio cordoglio per la scomparsa del giovanissimo, riservandogli un messaggio d’addio attraverso i social.

“Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”. Così il talent show di Sky. Il ballerino aveva partecipato alla sesta edizione della trasmissione, raggiungendo la finale, trasmessa il 14 maggio 2015. In quell’occasione non riuscì a trionfare per un soffio, classificandosi con gli Straduri Killa al secondo posto. Sul gradino più alto del podio salì Simone Al Ani, un esperto manipolatore dinamico. Terzo posto per il duo rapper Shark & Groove.

Al timone di quell’edizione di Italia’s Got Talent c’era Vanessa Incontrada, mentre i giudici furono Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli.

La stagione a cui partecipò Mattia ebbe inizio il 12 marzo 2015 e terminò il 14 maggio 2015. Le puntate, acquistate da Sky Italia, furono messe in onda su Sky Uno a pagamento e su Cielo, in chiaro, 8 giorni dopo (4 per la seconda semifinale), con la finale trasmessa in simulcast.

Italia’s Got Talent, le cause della morte del giovanissimo Mattia Montenesi

Mattia è deceduto dopo aver lottato a lungo con una malattia incurabile. La sua tempra d’acciaio e la sua inclinazione a impegnarsi a fondo nelle attività intraprese, unite a una creatività fuori dal comune, gli hanno permesso di raggiungere, nonostante la giovane età, grandi palcoscenici.

Lo piangono con profondo dolore la sua famiglia e i tantissimi amici che aveva. A loro si aggiungono i fan e l’associazione di Promozione sociale Spiz, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un ultimo saluto commuovente per Mattia: “Con immenso dolore abbiamo appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa di Mattia Montenesi. L’ultima “battle” che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura anche per un valoroso guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto. Che la terra ti sia lieve”.

Tantissimi gli utenti in rete che in queste ore stanno dedicando un pensiero al giovane scomparso prematuramente. Moltissimi anche i messaggi di vicinanza e sostegno indirizzati ai famigliari della vittima.