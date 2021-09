Italia’s Got Talent 2022, la giuria ufficiale: fuori Bastianich, chi è il sostituto

Italia’s Got Talent 2022 ha svelato le sue carte. Sky ha reso noto chi saranno i giurati della nuova stagione del talent show in vista della audizioni, spiegando che ci sarà una grossa novità: nelle puntate in onda da gennaio non ci sarà più Joe Bastianich, al suo posto arriva Elio. Confermati invece Mara Maionchi (con Elio la produttrice ha già condiviso l’esperienza di X Factor), Federica Pellegrini (a breve la ‘Divina’ saluterà le competizioni di nuoto) e il comico Frank Matano (con Elio ha partecipato allo spassoso format ‘Lol – Chi ride è fuori’, inscenando delle gag memorabili).

Dunque a lasciare il prestigioso bancone è Bastianich, sempre più impegnato nel suo lavoro artistico musicale e nei suoi affari imprenditoriali. Joe, però, pare che non lascerà definitivamente la scuderia Sky. Lo ha lasciato intendere Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Probabilmente sarà quindi coinvolto in altre iniziative della tv satellitare.

Elio si è detto onorato di essere entrato nel team di Italia’s Got Talent, esprimendosi con toni entusiasti. Naturalmente non ha mancato di far uso della sua proverbiale ironia: “Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari. Perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria”.

Nessuno scossone alla conduzione: per il sesto anno consecutivo, a timonare il programma in onda su Sky Uno, ci sarà Lodovica Comello.

La dodicesima edizione di Italia’s Got Talent comincerà ad essere plasmata tra pochi giorni. A ottobre prenderanno avvio le registrazioni delle Audizioni negli studi di Cinecittà. TvBlog fa inoltre sapere che il programma andrà in onda su Sky Uno e in streaming su Now dal prossimo gennaio e non in chiaro su Tv8. Alla base della decisione, c’è una scelta strategica, come ha raccontato Antonella d’Errico. L’obiettivo è puntare alla completa ‘salvaguardia’ degli abbonati Sky. Stesso discorso è valido per X Factor, MasterChef Italia e il neo arrivato Pechino Express.

Su Tv8 saranno invece trasmessi nuovi format, affidati a volti inediti, ha aggiunto d’Errico. Da un lato, quindi, gli show più esclusivi rimarranno ad appannaggio dei soli utenti Sky provvisti di abbonamento, dall’altro si cercherà di veicolare contenuti sperimentali accessibili a tutti su Tv8.