Pechino Express 2022, il cast è completo: svelate le 10 coppie in partenza

Tutto pronto per la nuova stagione di Pechino Express e non Pekin Express. L’adventure game, nel 2022, transita su Sky (fruibile anche in streaming su Now), dopo anni di messa in onda su Rai Due. Il titolo, però, sarà il medesimo. Quindi niente variazione ‘Pekin’ (i problemi sul ‘naming’ sono stati risolti). Alla guida dello show ci sarà sempre Costantino della Gherardesca che ormai fa binomio con il programma. DavideMaggio.it ha svelato in anteprima il cast che popolerà la nona edizione della trasmissione che comincerà le riprese nei prossimi giorni per poi essere mandata in onda nel 2022.

Pechino Express 2022 in onda su Sky: il cast completo

Alex Schwazer e Bruno Fabbri , “Gli Atletici” – Alex Schwazer, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano) è un marciatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km. Fu poi squalificato per doping piombando in un caso tra i più discussi della storia dell’atletica leggera. Bruno Fabbri, 63 anni di Pesaro, è uno dei medici sportivi più quotati del Bel Paese d’Italia. Per anni è stato al servizio della Nazionale Pugilistica Italiana ed è molto amico di Alex

e , “Gli Atletici” – Alex Schwazer, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano) è un marciatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km. Fu poi squalificato per doping piombando in un caso tra i più discussi della storia dell’atletica leggera. Bruno Fabbri, 63 anni di Pesaro, è uno dei medici sportivi più quotati del Bel Paese d’Italia. Per anni è stato al servizio della Nazionale Pugilistica Italiana ed è molto amico di Alex Ciro e Giovambattista Ferrara , “Padre e Figlio” – Ciro Ferrara, 54 anni e originario di Napoli, è un ex calciatore. Fu bandiera di Napoli, quello di Maradona, e Juventus. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore e opinionista sportivo. Lo si ricorda anche per aver partecipato ad Amici Celebrities. Giovambattista è il suo terzo figlio, oggi 20enne. Frequenta l’Università.

e , “Padre e Figlio” – Ciro Ferrara, 54 anni e originario di Napoli, è un ex calciatore. Fu bandiera di Napoli, quello di Maradona, e Juventus. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore e opinionista sportivo. Lo si ricorda anche per aver partecipato ad Amici Celebrities. Giovambattista è il suo terzo figlio, oggi 20enne. Frequenta l’Università. Barbascura X e Andrea Boscherini , “Gli Scienziati” – Trattasi di due divulgatori scientifici di 34 anni: Barbascura X è originario della Puglia, più precisamente di Taranto. Di professione chimico, scrittore e musicista, è un uomo estroso e poliedrico, molto attivo e seguito in rete. Andrea Boscherini, di Bagno di Romagna, è un esperto in scienze naturali. Oltreché condividere la passione per lo studio e la divulgazione, Barbascura X e Boscherini sono amici e spesso compagni di avventura quando si tratta di esplorazioni.

e , “Gli Scienziati” – Trattasi di due divulgatori scientifici di 34 anni: Barbascura X è originario della Puglia, più precisamente di Taranto. Di professione chimico, scrittore e musicista, è un uomo estroso e poliedrico, molto attivo e seguito in rete. Andrea Boscherini, di Bagno di Romagna, è un esperto in scienze naturali. Oltreché condividere la passione per lo studio e la divulgazione, Barbascura X e Boscherini sono amici e spesso compagni di avventura quando si tratta di esplorazioni. Rita Rusic e Cristiano Di Luzio , “I Fidanzatini” – Rita Rusic, produttrice croata cinematografica 61enne, sbarca a Pechino Express col suo nuovo fidanzato, Cristiano Di Luzio. Ha 30 anni meno di lei ed è di Anzio, Roma. Alle spalle ha una carriera da modello, oggi è un imprenditore. La coppia è uscita allo scoperto nei mesi scorsi.

e , “I Fidanzatini” – Rita Rusic, produttrice croata cinematografica 61enne, sbarca a Pechino Express col suo nuovo fidanzato, Cristiano Di Luzio. Ha 30 anni meno di lei ed è di Anzio, Roma. Alle spalle ha una carriera da modello, oggi è un imprenditore. La coppia è uscita allo scoperto nei mesi scorsi. Anna Ciati e Giulia Paglianiti , “Le TikToker” – Anna Ciati, originaria di Besana Brianza, ha 22 anni. Giulia Paglianiti, di Limbiate, sempre Monza e Brianza, ne ha 20. Sono amiche, tiktoker e influencer. In rete vantano oltre un milione di follower a testa.

e , “Le TikToker” – Anna Ciati, originaria di Besana Brianza, ha 22 anni. Giulia Paglianiti, di Limbiate, sempre Monza e Brianza, ne ha 20. Sono amiche, tiktoker e influencer. In rete vantano oltre un milione di follower a testa. Victoria Cabello e Paride Vitale , “I Pazzeschi” – Victoria Cabello è nata a Londra, ha 46 anni ed è un volto noto della tv italiana. Inviata per Le Iene, conduttrice e autrice di Very Victoria su MTV, di Victor Victoria su La7 e di Quelli che il calcio, la si ricorda anche come giudice di X Factor. Nel 2006 ha anche co-condotto il Festival di Sanremo. Paride Vitale, originario di Pescasseroli (L’Aquila), ha 44 anni e vive a Milano dove è impegnato professionalmente in consulenza in strategie di comunicazione, nella gestione degli uffici stampa, nell’organizzazione di eventi e nelle pubbliche relazioni. Victoria e Paride condividono una lunga amicizia.

e , “I Pazzeschi” – Victoria Cabello è nata a Londra, ha 46 anni ed è un volto noto della tv italiana. Inviata per Le Iene, conduttrice e autrice di Very Victoria su MTV, di Victor Victoria su La7 e di Quelli che il calcio, la si ricorda anche come giudice di X Factor. Nel 2006 ha anche co-condotto il Festival di Sanremo. Paride Vitale, originario di Pescasseroli (L’Aquila), ha 44 anni e vive a Milano dove è impegnato professionalmente in consulenza in strategie di comunicazione, nella gestione degli uffici stampa, nell’organizzazione di eventi e nelle pubbliche relazioni. Victoria e Paride condividono una lunga amicizia. Fru e Aurora Leone , “Gli Sciacalli” – Fru, al secolo Gianluca Colucci, è un attore e comico napoletano di 26 anni. Dal 2016 è uno dei The Jackal. Nel 2021 si è fatto apprezzare per aver preso parte a “LOL – Chi ride è fuori”. Aurora Leone, di Caserta, 22 anni, è un’attrice comica e autrice arruolata sempre nel collettivo dei The Jackal (vi è giunta nel 2019).

e , “Gli Sciacalli” – Fru, al secolo Gianluca Colucci, è un attore e comico napoletano di 26 anni. Dal 2016 è uno dei The Jackal. Nel 2021 si è fatto apprezzare per aver preso parte a “LOL – Chi ride è fuori”. Aurora Leone, di Caserta, 22 anni, è un’attrice comica e autrice arruolata sempre nel collettivo dei The Jackal (vi è giunta nel 2019). Nikita Pelizon e Helena Prestess, “Italia-Brasile” – Nikita Pelizon, triestina 27enne, nota anche come “Uragano Nikita”, è impegnata come modella e intervistatrice. Matteo Diamante è il suo ex fidanzato. Helena Prestess è una modella e attrice 31enne di origine brasiliana. Oggi vive a Milano.

e “Italia-Brasile” – Nikita Pelizon, triestina 27enne, nota anche come “Uragano Nikita”, è impegnata come modella e intervistatrice. Matteo Diamante è il suo ex fidanzato. Helena Prestess è una modella e attrice 31enne di origine brasiliana. Oggi vive a Milano. Bugo e Cristian Dondi , “Gli Indipendenti” – Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti, ha 48 anni, è originario di Rho ed è un cantautore. Cristian Dondi, 46 anni, è il suo migliore amico.

e , “Gli Indipendenti” – Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti, ha 48 anni, è originario di Rho ed è un cantautore. Cristian Dondi, 46 anni, è il suo migliore amico. Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia” – Natasha Stefanenko, 52 anni, ex modella, attrice e conduttrice televisiva di origini russe sarà a Pechino Express con la figlia 21enne Sasha Sabbioni (nata ad Ancona). La giovane è una studentessa in Economics and Management.

Pechino Express 2022: la rotta e le novità sugli spostamenti

Sempre DavideMaggio.it ha reso noto il contesto in cui si muoverà il cast della nona stagione dell’adventure game. I concorrenti transiteranno in Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Le coppie in gara dovranno quindi ripercorrere le tappe storiche toccate già dai Crociati, da Alessandro Magno, Marco Polo, Gengis Khan e Tamerlano.

La partenza è fissata in Cappadocia. Si arriverà poi a Istanbul, alla “Sublime porta”. Quindi via verso Samarcanda, lungo la Via della Seta. Dunque l’approdo a Petra, per poi concludere il viaggio a Dubai.

Tra le novità anticipate, c’è quella che riguarda gli spostamenti: le coppie, oltreché in autostop, si muoveranno nel deserto in dromedario. Inoltre potranno salire su treni, trattori e barche.