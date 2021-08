Pekin Express: Della Gherardesca ricicla concorrenti di Alfonso Signorini?

Dovrebbe partire il prossimo autunno la registrazione della nuova stagione targata Sky di Pekin Express. L’adventure game sarà condotto da Costantino della Gherardesca per l’ottavo anno consecutivo. Nonostante il passaggio da Rai in Sky, il conduttore è riuscito a non farsi soffiare il timone della conduzione. I concorrenti dovranno attraversare i territori di Israele, Giordania, fino ad approdare a Dubai, capitale dell’ Emirato Arabo. La macchina organizzativa della trasmissione ha trovato diversi ostacoli da superare negli ultimi mesi, costringendo la formazione del nuovo cast ad essere sempre differita nel tempo.

Il portale Blogo, però, ha svelato un paio di nomi di personaggi che potrebbero far parte della nona edizione, la prima su Sky. Rita Rusic concorrente di Pekin Express? L’attrice ha già partecipato al Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. In precedenza, sempre in televisione, è stata fra i giurati di Miss Italia nel 2009 e a Ballando con le Stelle nel 2010. Per l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si tratterebbe della seconda partecipazione a un reality show.

Un altro nome che spicca tra i probabili concorrenti di Pekin Express è quello di Victoria Cabello che manca dal piccolo schermo dal 2014 quando fu fra i giurati di X Factor. C’è stata una piccola parentesi nel 2019 quando ha condotto con Diletta Leotta un programma evento trasmesso dall’emittente cinese Hunan Tv. Sarebbe un grande ritorno per lei. Per cinque anni è stata inviata de Le Iene, poi è passata a Mtv, dove ha condotto Very Victoria.

In seguito è stata volto di punta di La7 per due anni con Victor Victoria – Niente è come Sembra. Il programma è stato un vero successo. Si trattava di un late night show nel quale la conduttrice intervista i suoi ospiti cercando di mettere in risalto curiosità e l’inaspettato delle loro vite. Dal 2011 al 2013 ha presentato su Rai2 Quelli che il Calcio prendendo il posto di Simona Ventura che era passata a Sky.

Pekin Express concorrenti: la malattia di Victoria Cabello e l’allontanamento dalla tv

Victoria Cabello, tra i papabili concorrenti di Pekin Express, ha svelato nel 2017 di essere stata affetta dalla malattia di Lyme, giustificando così i suoi tre anni di assenza dalla tv. Questa malattia è un’infezione trasmessa dalle zecche e causata dalla spirocheta Borrelia spp.