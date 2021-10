Ascolti tv ieri: Fino all’ultimo battito migliora, baratro per Star in the Star

Ascolti e share di giovedì 7 ottobre 2021 – Fino all’ultimo battito incrementa leggermente il proprio pubblico, raggranellando circa 200mila spettatori in più rispetto a una settimana fa e strappando poco più del 19% di share. Continua invece la caduta libera di Star in the Star: lo show di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi, fin dalla prima puntata, non ha mai trovato il giusto feeling con gli utenti. La semifinale non ha riservato sorprese positive, restando inchiodata al 10.4% di share (la terza puntata del 30 settembre aveva fatto registrare il 10.6%). Da segnalare gli ottimi ascolti del talk di Corrado Formigli, Piazza Pulita. Dopo l’exploit della scorsa settimana, la trasmissione di La7 si è riconfermata, segnando un brillante 7.1% di share.

Rai 1: Fino all’ultimo battito ha raccolto 3.882.000 spettatori, pari a uno share del 19.1%.

Rai 2: Giovanni e Droga ha interessato 632.000 spettatori (3.1%).

Rai 3: Lui è peggio di me ha catturato l’attenzione di 929.000 spettatori (4.2%).

Rete 4: Dritto e rovescio è stato visto da 912.000 spettatori (5.5%).

Canale 5: Star is the Star ha convinto 1.898.000 spettatori (10.4%).

Italia 1: Chicago Med ha intrattenuto 898.000 spettatori (5.1%).

La7: Piazza Pulita di Corrado Formigli ha incollato innanzi al teleschermo 1.170.000 spettatori (7.1%).

Tv8: Sahara ha raccolto 318.000 spettatori (1.6%).

Nove: Il Contadino Cerca Moglie ha convinto 445.000 spettatori (2%).

Ascolti tv giovedì 7 ottobre: Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 4.742.000 spettatori (19.7%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.959.000 spettatori (16.4%).

Ascolti del pomeriggio di giovedì 7 ottobre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.546.000 spettatori (12.4%) .

Rai 1: Il paradiso delle signore ha convinto 1.850.000 spettatori (17.9%).

Rai 1: Preghiera per la Pace ha conquistato 1.300.000 spettatori (13%)

Rai 1: La Vita in Diretta Pop, dalle 17.50, ha raccolto 1.681.000 spettatori (14.5%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 495.000 spettatori (4.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.518.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.381.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto l’attenzione di 2.644.000 spettatori (22.5%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.811.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: La breve striscia Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.670.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.610.000 spettatori (16.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.688.000 spettatori (14.8%).

