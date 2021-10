GF Vip Soleil e Bortuzzo sempre più vicini: doccia fredda per Lulù

Passano i giorni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e mutano le dinamiche. Una delle più interessanti è senza dubbio quella che riguarda Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. Se inizialmente il 22enne e Lulù parevano avere imbastito un legame speciale che sembrava in rampa di lancio per far decollare una love story, adesso la situazione sta prendendo un’altra piega. Anche perché la vulcanica italo-americana si è inserita nell’affaire e di recente non ha disdegnato attenzioni particolari per Manuel, ricambiate.

Bacetti affettuosi, abbracci teneri e scherzetti simpatici: Soleil è sempre più vicina a Bortuzzo. Parlare di tresca è assolutamente prematuro, ma è fuor di dubbio che i due ragazzi si trovano bene. Una sintonia che è quasi sfociata in un bacio sulla bocca nel corso di un momento di un gioco pensato dalla produzione.

Tra una prova e l’altra, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è messa dietro a Manuel, abbassandosi all’altezza della sua sedia. Mentre lui era intento a conversare con Giucas Casella, la Sorge, imitando Lulù e le sue avances pressanti, ha dato al nuotatore dei baci sulla guancia. Lui si è voltato di scatto, scoprendo che alle sue spalle non c’era Lucrezia bensì Soleil: “Stavo per baciarla… mi stava venendo istintivo, così vicina!”. Una doccia fredda per Lulù, che già è stata ‘ghiacciata’ da Bortuzzo di recente: il triestino, senza troppo girarci attorno, le ha detto che il loro speciale legame non può avere futuro.

E pensare che Soleil e Lulù, deposta l’ascia di guerra, nelle scorse ore si sono ritrovate a chiacchierare, con la prima che ha dato dei preziosi consigli alla sua compagna d’avventura, provando a farle intendere di essere meno pressante con Manuel. “È un fattore psicologico che funziona, fidati”, ha spiegato l’italo-americana a Lucrezia, suggerendole di staccarsi un poco da Bortuzzo e di non essere tanto asfissiante. “Fatti desiderare un attimo, gioca ancora un po’, ha aggiunto. Parole che Lucrezia ha ascoltato con attenzione.

“È ovvio – ha proseguito Soleil – che è uscito allo scoperto il fatto che siete presi l’uno dell’altro, però tu fai finta che non sia così e fidati che funziona”. La Selassié ha abbracciato l’ex volto di UeD, grata per i consigli: “Ti voglio bene, non so perché avevamo litigato”.

Grande Fratello Vip, Manuel gela Lulù

Sempre in queste ore Manuel ha avuto un lungo confronto con Lucrezia. Il nuotatore ha messo le cose in chiaro, lasciando intendere alla giovane che non vede un futuro con lei fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Non solo: ha ribadito che il termine fidanzati non lo vuole assolutamente sentire. Così Bortuzzo sulla vicenda:

“All’inizio c’era uno scambio di coccole e attenzioni ed era bello. Però forse ho sbagliato io a non pensare che agli occhi esterni potesse essere vista come una cosa giudicabile, una storia, che potessero farla sembrare una cosa che non è. Tu mi hai chiesto come definirci, se amici o altro e io ti ho detto che non c’è bisogno di etichette. Lo ripeto, non è necessario dire che siamo amici o altro. Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non darci etichette. Da parte tua penso che ci sia un peso più grande per la nostra situazione. Io voglio capire se siamo o meno sulla stessa linea. Non vorrei prenderti per i fondelli. Capiamo se tu provi qualcosa più di me, perché forse è così. Però pensiamo a noi e non a quello che dicono gli altri”.

Manuel ha anche spiegato cosa gli è stato detto confessionale, commentando così: