Lapo Elkann si è sposato con Joana: il gossip sul matrimonio impazza

Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos oggi? Il matrimonio ci sarebbe stato proprio oggi, giorno in cui Lapo ha spento 44 anni. Non sarebbe né il primo né l’ultimo a convolare a nozze nel giorno del compleanno, ma per il momento si tratta di un gossip. Non ci sono foto del grande giorno sui social, né un annuncio da parte dei diretti interessati. A intercettare il sì è stato Whoopsee, che ha rivelato in anteprima il matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos. La coppia si sarebbe sposata proprio oggi in Portogallo, il paese di origine di Joana nonché il posto in cui quasi due anni fa si sono conosciuti e innamorati.

Il gossip è condito da altri dettagli. La coppia avrebbe optato per una cerimonia super riservata, tra gli invitati solo amici più stretti e le famiglie. Lapo Elkann si è sposato in Portogallo quindi, ma per avere la certezza delle nozze non resta che attendere interviste o foto della coppia. Lapo ha raccontato che Joana lo ha aiutato molto da quando si sono incontrati. La loro relazione è molto più profonda e seria rispetto alle storie che ha avuto in passato. Joana è una manager molto affermata e attiva nel sociale; è stata già sposata e ha due figli.

La storia d’amore tra Lapo e Joana è cominciata grazie a una passione che hanno in comune, anzi quasi una devozione. Entrambi sono impegnati nel sociale. Si sono conosciuti durante una cena di beneficenza organizzata dagli zii di Elkann nel 2020, sempre in Portogallo. Lapo è anche presidente della Fondazione Laps e al suo fianco nel ruolo di vicepresidente c’è proprio Joana. La loro missione è aiutare le famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid. La coppia ha anche fatto volontariato insieme nei mesi scorsi.

Il fidanzamento è stato annunciato all’inizio di quest’anno, in un servizio per il settimanale Chi. Lapo aveva mostrato l’anello realizzato in stile art déco, un pezzo unico. Nell’anello è rappresentato anche il mondo automobilistico, altra passione che hanno in comune. La neo moglie di Lapo Elkann ha alle spalle una carriera da pilota rally; lui, come risaputo, è nel mondo Fiat.