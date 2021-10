Eurovision 2022, annuncio: scelta la città ufficiale, chi condurrà l’evento

In queste ultime ore sono state rese note le scelte fatte dalla Rai per la prossima edizione del celebre evento musicale, che si terrà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam

L’Eurovision 2022 si terrà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni a Rotterdam. È arrivato il momento per il nostro Paese di ospitare, dopo circa trent’anni, il contest canoro, dove si esibiscono artisti provenienti da tutta Europa. Ora, secondo quando si legge su Il Corriere, ci sono delle novità riguardanti la città che ospiterà il celebre evento musicale, dove lo scorso anno ha trionfato la band italiana. Ma cosa si sa, dunque, sulla prossima edizione?

Ebbene, si legge che l’Eurovision 2022 si terrà a Torino. Dopo vari mesi di attesa, è arrivata la decisione da parte della Rai, che sceglie la città piemontese come location della prossima edizione. Inoltre, pare sia ormai confermata la presenza di Mika alla conduzione del noto evento. L’annuncio ufficiale verrà fatto nelle prossime ore. Torino si era candidata per ospitare il Festival europeo, lo scorso mese di luglio. Dopo l’appello da parte della Rai, che chiedeva una manifestazione di interesse, la sindaca Chiara Appendino ha proposto la città piemontese.

Ed ecco che Torino sembra essere riuscito nel suo intento, eliminando dalla corsa le città Roma e Milano. Il capoluogo piemontese potrà avvalersi del PalaAlpitour e di altre strutture ereditate dalle Olimpiadi invernali 2006. Secondo delle indiscrezioni, pare che abbia offerto quasi sette milioni di euro, “cifra per cui l’ente comunale avrebbe contribuito di tasca propria con la collaborazione della Regione e della Camera di Commercio”. Oltre ciò, ci sarebbero i fondi aggiunti dai vari enti locali e associazioni territoriali.

Cosa si sa effettivamente sul conduttore? Sono diversi i nomi che sono spuntati in questi mesi. C’è chi si è proprio candidato, come Milly Carlucci. E c’è chi sembrava ormai una certezza, come Alessandro Cattelan. Eppure sembra che la Rai voglia puntare su un altro nome, ovvero quello di Mika. Sarà davvero così? Sicuramente sarebbe una mossa vincente, visto che molti sarebbero felici di vedere il cantautore presentare un evento così importante.

Nei giorni scorsi, Gabriele Corsi sembrava certo che sarebbe stato proprio Mika a condurre l’Eurovision 2022. Le sue parole hanno fatto credere a tutti che ormai ci fosse la conferma, eppure il giorno dopo è arrivata la smentita. Il comico si è ritrovato poi a dover negare la cosa, facendo presente che la sua era una dichiarazione ironica.

Dopo ciò, il nome di Mika è diventato nuovamente un’incertezza. Eppure oggi Il Corriere lo annuncia come conduttore, per cui ci dovrebbe essere l’annuncio a breve. Non resta che attendere per scoprire se sarà davvero così oppure no.