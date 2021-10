Eurovision, Cattelan e Carlucci? “No, ci sarà Mika”: la news impazza

Chi condurrà l’Eurovision 2022? I nomi ci sono, ma ancora nessuna ufficialità. Ed ecco che arriva una notizia bomba che non dispiacerà sicuramente: sarà Mika il conduttore di questa nuova edizione! Il Festival musicale arriverà alla 66esima edizione e si svolgerà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni. Dopo ben 31 anni l’annuale concorso canoro tornerà finalmente nel nostro Paese, grazie alla band che durante la scorsa edizione ha fatto sognare.

Ma chi sarà il conduttore? Spunta ancora il nome di Mika, questa volta su Radio Deejay. La notizia bomba arriva da Gabriele Corsi del Trio Medusa, nel corso della trasmissione radiofonica Chiamate Roma Triuno Triuno. “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto”, queste le parole di Corsi, che stanno facendo il giro del web e che stanno, chiaramente, entusiasmando i numerosissimi fan del cantautore.

Non è la prima volta che esce fuori il suo nome quando si parla dell’Eurovision. Infatti, pare che nel 2015 fosse stato invitato, quattro volte, a rappresentare il Regno Unito. In queste occasioni, sembra che da parte sua sia arrivato un bel ‘no’. Va segnalato che nei mesi scorsi, precisamente questa estate, lo staff di Mika aveva risposto alle voci riguardanti la conduzione dell’edizione 2022 del noto Festival musicale.

“Voci prive di fondamento”, così avevano allontanato l’idea. Ma il cantante di Happy Ending potrebbe aver cambiato idea, proprio in questi giorni, dando il suo ok per la conduzione della prossima edizione del Festival europeo della musica. Il suo non è l’unico nome che emerge in questo periodo quando si parla del noto evento musicale.

Infatti, si è spesso vociferato che sul palco potrebbe esserci Alessandro Cattelan, il quale ha rivelato di recente di essere pronto ad accogliere questa grandissima opportunità. Pertanto, si pensa che quest’ultimo potrebbe in realtà affiancare Mika. Inoltre, va anche segnalato che recentemente si è anche candidata Milly Carlucci.

La conduttrice di Ballando con le Stelle si è proposta apertamente alla conduzione dell’Eurovision e i rumor sul suo conto sono ovviamente aumentati. Ora non resta che attendere l’ufficialità di tali indiscrezioni per scoprire chi davvero sarà il conduttore! Sicuramente, da oggi, il nome di Mika rappresenterà per molti una certezza.