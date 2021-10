A Ballando con le Stelle già esplode il gossip. E che gossip, viene da dire! Manco il tempo di iniziare le prove in vista del debutto della nuova stagione previsto per sabato 16 ottobre ed ecco che Andrea Iannone, il concorrente più glamour della 16esima edizione del talent, e Lucrezia Lando, insegnante 22enne fascinosa (con già alle spalle una vittoria nel programma con al fianco Gilles Rocca), già accendono il mondo della cronaca rosa. I due sono stati pizzicati fuori dalla sala prove in atteggiamenti che il magazine Gente, che ha pubblicato in esclusiva le paparazzate della ‘coppia’, definisce “oltre i passi a due” di danza.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, è già tempo di gossip a Ballando con le Stelle

In effetti gli scatti mostrano come Iannone, già ex di donne illustri (Belen Rodriguez e Giulia De Lellis), riservi alla giovane ballerina un atteggiamento ben oltre il formale, con dei baci affettuosissimi. Da sottolineare inoltre che sia Lucrezia, sia il centauro sono ufficialmente single.

Andrea dopo la conclusione della love story con Giulia, nonostante gli siano stati affibbiati diversi flirt, veri o presunti, non smette di dichiarare che l’unico suo amore in questo momento è la moto (anche se è alle prese con una lunga squalifica per doping). Pure il cuore della Lando batte in solitaria da qualche tempo. Infatti è giunta al capolinea la love story con il collega Marco De Angelis. Love story che sbocciò proprio nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle (il danzatore non sarà presente nel cast della 16esima edizione dello show di Milly Carlucci).

Insomma, i presupposti, laddove ci sia un sincero feeling, per il decollo di una frequentazione sentimentale ci sono tutti. E se sono rose, fioriranno. Nel frattempo il talent show di Rai Uno scalda i motori. Ai nastri di partenza si presenta con un cast suggestivo: da Morgan ad Arisa, passando per Albano e Mietta e giungendo a Sabrina Salerno e Fabio Galante, i nomi di peso non mancano. Anche quest’anno Milly Carlucci è pronta a indossare l’elmetto e a dare filo da torcere alla sua rivale Maria De Filippi. Dal 16 ottobre, si preannunciano fuochi d’artificio.