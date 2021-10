Ballando con le Stelle, Milly annuncia le coppie: proteste su assenze e cast

Milly Carlucci ufficializza le coppie della prossima edizione di Ballando con le Stelle e una fetta del pubblico mugugna. Lo show si appresta ad aprire i battenti. Data di partenza prevista per sabato 16 ottobre. I giochi sono ormai chiusi per quel che riguarda gli abbinamenti dei maestri di danza e dei vip. Ed è proprio sul cast e sulle assenze di alcuni volti storici della trasmissione che qualche utente ha rumoreggiato. Motivo? C’è chi non ha preso bene il forfait di Raimondo Todaro e Stefano Oradei. Inoltre diverse persone hanno protestato, sostenendo che l’età media dei concorrenti sia troppo elevata.

Capitolo assenze: tra i maestri ‘storici’ di Ballando, non ci saranno Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi e i già citati Raimondo Todaro e Stefano Oradei. Per le due danzatrici scelta ‘forzata’: entrambe sono in dolce attesa, torneranno nella stagione prevista per il 2022. Discorso diverso per Todaro e Oradei. Il primo ha scelto di approdare alla corte di Maria De Filippi e ora siede tra i professori di Amici (la scelta del coreografo non è stata presa bene da Milly Carlucci). Sulle cause che invece hanno portato Stefano e Ballando a lasciarsi mancano dettagli chiarificatori. Fuori dal team anche Marco De Angelis eTinna Hoffmann.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Mio, Oradei aveva spiegato che stava coltivando nuovi progetti, anticipando che avrebbe detto addio allo show timonato da Milly Carlucci. Sembrava però che prima di salutare avrebbe presenziato nell’edizione 2021. A quanto risulta, non sarà così. Nelle coppie annunciate dai profili ufficiali del programma di Rai Uno il suo nome non compare. Tra l’altro, in queste ore, mentre i maestri e gli allievi stanno iniziando ad allenarsi, lui è in volo verso una meta estera per degli impegni professionali. Resta da capire se la scelta di separarsi dal talent sia opera sua oppure se sia stata imposta dallo show della tv di stato.

L’annuncio di Milly relativo al cast e alle coppie, come sopra accennato, ha innescato diverse proteste su Instagram. Molti coloro che sono rimasti delusi per non aver letto il nome di Todaro, nonostante la notizia del suo addio sia datata a settimane fa. C’è chi pensa che all’origine della separazione professionale ci siano dinamiche sotterranee legate a frizioni relative a fatti della scorsa stagione.

“A me non cambia niente dopo quello che avete fatto a Raimondo lo scorso anno certo non sprecherò il mio tempo per guardare una trasmissione di falsità come la vostra”, ha tuonato un telespettatore. Proteste anche per l’assenza di Oradei e la scelta di alcuni vip del cast: “Quest’anno sarà un fiasco questo programma. Il cast è buono per i centenari. La giuria ci ha stancato. I ballerini andrebbero rinnovati tutti. Oradei fatto fuori dopo lo scandalo con Veera. Si vedeva che era caduto in disgrazia!”.

Il volti celebri più attaccati sono stati Albano e Federico Fashion Style: “Di Albano non se ne può più. Federico Fashion è molto trash. Valerio Rossi Albertini mi ha deluso”. Altri commenti a caldo piovuti su Instagram: “Stendiamo un velo pietoso”. “Scusate, ma sembra un geriatrico”. “Niente no no non lo guardo proprio… Albano? Sabrina Salerno? Il parrucchiere? Ma anche no direi”. “Ma che pa..le, Albano sta dappertutto! E basta!”. “Ad Albano mancava solo il ballo. Forse era meglio invitare la figlia Jasmine, molto carina. Bisogna lanciare volti nuovi non le solite “vecchie glorie””. “Dai nomi un cast molto deludente e fra l’altro neanche equilibrato fra uomini e donne”.

Da sottolineare che ci sono stati commenti anche positivi di utenti soddisfatti della squadra messa assieme da Milly&Co.