Lite Carlucci-Todaro: perché Maria fa ‘mercato’ da Milly ma non da altri

Nelle scorse ore si è consumato via social un inaspettato botta e risposta tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro. La miccia che ha innescato il polverone è stata accesa da un post del danzatore che ha comunicato via Instagram di aver preso la decisione di lasciare Ballando con le Stelle. A stretto giro, in modo alquanto sorprendente, la Carlucci ha replicato in maniera secca, non nascondendo la sua delusione per la modalità in cui è stata annunciata la scelta. Nella fattispecie la conduttrice ha raccontato che il corografo l’ha avvisata con una telefonata e non le ha detto che avrebbe rapidamente informato il pubblico del suo addio a Ballando.

A questo punto è arrivata la controreplica di Raimondo, che ha raccontato di non aver potuto recarsi di persona da Milly in quanto contagiato dal Covid. Insomma, una querelle piuttosto movimentata. Al di là di chi ha detto cosa, come, quando e perché, resta una certezza: Todaro ha fatto i bagagli e se ne è andato.

Maria De Filippi fa acquisti in casa Carlucci: il gossip

Quasi certamente il ballerino approderà ad Amici di Maria De Filippi. Manca l’ufficialità ma la trattativa dovrebbe chiudersi e brevissimo. Ed è su tale questione che si allunga ‘l’ombra’ della moglie di Maurizio Costanzo. Dando per scontato che Raimondo abbia salutato Ballando proprio per sbarcare nel talent di Canale Cinque (difficile credere che si sia sfilato dal programma di Rai Uno senza avere in mano già un contratto e delle garanzie sulla sua futura avventura professionale), è opportuno anche spiegare i precedenti non rosei di cui sono state protagoniste Milly e Maria.

Quando la De Filippi andò in onda con Amici Celebrities, Milly , tramite i suoi legali, la diffidò, sostenendo che il format fosse troppo simile a Ballando con le Stelle. La faccenda fu smentita dalla Carlucci (“nessuna diffida”) ma Dagospia pubblicò il documento degli avvocati. E sì, il monito a non andare in onda con il format per non rischiare questioni giudiziarie fu spedito a Maria. Tutto vero!

L’episodio fu anche una testimonianza del fatto che tra le due conduttrici ci fosse della ruggine. Ed ora si arriva al caso Todaro: Maria, laddove arrivi la conferma del suo ‘acquisto ad Amici, con ogni probabilità, si sarebbe concessa una simile mossa proprio per i rapporti non idilliaci con la Carlucci. C’è da scommettere che non sarebbe mai andata a fare ‘mercato’ in casa, ad esempio, di Mara Venier, con la quale condivide una solida amicizia.