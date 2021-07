Ballando, Milly Carlucci amareggiata: “Todaro? Delusione. Non si fa così”

By

Dopo l’annuncio spiazzante di Raimondo non è tardata ad arrivare la replica della conduttrice Rai

Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle. Il ballerino siciliano era uno dei volti di punta del programma, presente fin dalla prima edizione andata in onda nel 2005. Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole, compresa Milly Carlucci. Dopo che la notizia dell’addio di Todaro ha fatto il giro del web la conduttrice Rai ha preso parola su Twitter, non nascondendo una certa delusione per le modalità scelte da Raimondo.

“Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente”, ha premesso Milly Carlucci nel breve comunicato diffuso sui social network. “Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando”, ha raccontato la bionda presentatrice.

Milly Carlucci ha poi svelato un retroscena inedito:

“Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”

La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha rimarcato di aver sempre avuto grande fiducia nei confronti di Raimondo Todaro, tanto da affidargli anche il ruolo di coreografo nello show Il Cantante Mascherato.

“Abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”

Lo scorso anno Milly Carlucci ha dovuto salutare un’altra grande protagonista di Ballando con le Stelle: Samanta Togni. Quest’ultima ha scelto di lasciare il mondo della danza per diventare conduttrice e si è ritagliata uno spazio tutto suo su Rai Due.

Perché Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle per approdare ad Amici. Il 34enne avrebbe ricevuto una importante offerta di lavoro dal team di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5 lavora già da qualche anno Francesca Tocca, ex moglie di Todaro.

Quale sarà il ruolo di Raimondo ad Amici? Al momento non ci è dato saperlo. La Scuola più famosa d’Italia riaprirà i battenti il prossimo 18 settembre, in anticipo rispetto agli ultimi anni. I più romantici sognano già un ritorno di fiamma tra Todaro e Francesca Tocca, che si sono lasciati nel 2019.

La coppia ha una figlia, Jasmine, di 8 anni. Di recente Francesca Tocca – che fa parte del corpo di ballo di professionisti di Amici – ha detto addio all’ex allievo Valentin Dumitru. La loro relazione, nata proprio dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto chiacchierare parecchio ma è durata solo qualche mese.