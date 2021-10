Scamarcio e Benedetta Porcaroli, clamoroso bacio (foto): è davvero amore

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono trincerati dietro a un rumorosissimo silenzio. Da settimane si vocifera che siano stati travolti da un’insolita e inaspettata passione, chiudendo le rispettive precedenti relazioni per abbandonarsi anima e corpo a una avventura sentimentale tutta da scrivere. Cosa c’è di vero? Pare molto. A fornire una prova ‘plastica’ sul fatto che l’attrice 23enne e l’attore 41enne abbiano intrapreso una love story è il portale WhoopSee. L’agenzia, in esclusiva, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una paparazzata in cui si vedono Scamarcio e Benedetta baciarsi.

Ormai restano pochi dubbi sull’intera vicenda. Scamarcio pare che abbia chiuso definitivamente il matrimonio, celebrato in gran segreto, con la manager inglese Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto la figlia Emily. Poche settimane fa Diva e Donna ha pizzicato la britannica a Roma, mentre portava fuori dalla casa condivisa con l’interprete pugliese scatoloni e altri oggetti personali. Ulteriore prova che la relazione è giunta al capolinea. Dal canto suo la Porcaroli avrebbe detto addio al regista Michele Alhaique, con il quale ha vissuto una lunga storia.

Tutto sarebbe cominciato sul set del film La scuola cattolica: Riccardo e Benedetta si sono conosciuti e hanno iniziato a provare dell’interesse. Una situazione non facile da gestire visto che entrambi, all’epoca, non erano single. La passione, però, sarebbe stata tenuta a bada per un po’, per poi divampare sul set de L’ombra del giorno, dove i due piccioncini si sono ritrovati a recitare. Un fuoco nel cuore avrebbe dato vita a fiamme d’amore non più arginabili: una coppia sarebbe così sbocciata, mentre due relazioni sarebbero evaporate come neve sotto un torrido sole.

Altro indizio che ha spinto a credere che il gossip fosse fondato è quello relativo al Festival di Venezia. Scamarcio non è sbarcato in laguna per il red carpet riservato a La scuola cattolica. Si mormora che il forfait sia stato una mossa per non alimentare ulteriori voci rosa attorno alla sua situazione sentimentale. E non è finita qui perché Diva e Donna, oltre ad aver testimoniato che la sua ex moglie ha fatto i bagagli, ha anche reso noto che l’attore si è sfilato la fede dal dito. Tutto adesso torna: la paparazzata del bacio a Benedetta non ha bisogno di altri commenti.