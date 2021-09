Scamarcio pazzo di Benedetta: la moglie va via di casa, lui si toglie la fede

Sembra più seria che mai la nuova relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due attori non sono ancora usciti allo scoperto ma la loro liaison è ormai sulla bocca di tutti. Come rivelato da Dagospia Scamarcio e la Porcaroli avrebbero lasciato i rispettivi partner per stare insieme. Lui avrebbe detto addio alla manager inglese Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto la figlia Emily; lei avrebbe chiuso la lunga relazione con il regista Michele Alhaique.

Ora il settimanale Diva e Donna fornisce nuovi dettagli su questo complicato intreccio amoroso, con tanto di foto prova. I paparazzi della rivista hanno beccato Anghard Wood mentre lasciava l’appartamento che fino a qualche mese fa condivideva con Riccardo Scamarcio a Roma. Ad aiutarla nel trasloco Katy Louis Saunders, la famosa Babi di Tre metri sopra il cielo, da tempo amica di Scamarcio ma pure della Wood.

Le due donne, insieme ad un altro amico, si sono date da fare tra i vari scatoloni. Il trasloco sembra definitivo. Non solo: fonti vicine alla manager inglese hanno spifferato che Anghard sarebbe volata a Londra dopo aver detto addio a Riccardo Scamarcio. La rottura appare più vera che mai. E un altro indizio parla chiaro: l’attore pugliese è stato fotografato senza la fede al dito. Da qualche mese il 41enne indossava un anello prezioso all’anulare sinistro, simbolo di un matrimonio che sarebbe avvenuto in gran segreto, lontano dalle luci della ribalta.

Un matrimonio che sarebbe dunque già giunto al capolinea dopo l’incontro tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. L’interprete dagli occhi blu avrebbe perso completamente la testa per la collega più giovane, tanto da mandare all’aria il suo rapporto profondo con Anghard Wood, conosciuta dopo la fine della lunga relazione con Valeria Golino.

Per il momento i diretti interessati si sono trincerati dietro un assordante silenzio ma pare che Riccardo Scamarcio abbia preferito non presentarsi al Festival di Venezia – dove è stato presentato il suo ultimo film La scuola cattolica – per non alimentare ulteriori gossip e pettegolezzi. Nel cast della nuova pellicola figura pure la Porcaroli: i due si sono conosciuti proprio sul set ma la passione sarebbe scoppiata solo successivamente grazie al lungometraggio L’ombra del giorno.

Quando e dove si sono conosciuti Scamarcio e Benedetta

A quanto pare il primo incontro tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli risalirebbe allo scorso anno, più precisamente nell’ottobre 2020. I due si sarebbero visti la prima volta sul set del film La scuola cattolica, dove recitano altre star del cinema italiano quali Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e Valeria Golino (ex compagna storica di Scamarcio; i due hanno mantenuto un rapporto d’amicizia).

Durante le riprese de La scuola cattolica – presentato all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia – sarebbe nata una simpatia tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. L’amicizia professionale si sarebbe trasformata in qualcosa di più profondo solo in un secondo momento, la scorsa primavera, durante i lavori di un altro film: L’ombra del giorno.

Una storia d’amore ai tempi del fascismo dove Scamarcio e la Porcaroli sono i protagonisti. Ad Ascoli, durante le cinque settimane di riprese, come spifferano i beninformati, Riccardo e Benedetta avrebbero scoperto di avere tanti interessi in comune. Il cinema, la lettura, i piaceri della buona tavola. Ma avrebbero pure scoperto un feeling travolgente che li avrebbe portati a frequentarsi oltre il lavoro.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista anche di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).