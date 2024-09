Chicche gossip: Togni crac nuziale, Clizia smascherata, Belen ‘love’

Samanta Togni sta vivendo una pesante crisi matrimoniale con Mario Russo, chirurgo plastico sposato nel 2020. Pare che la relazione sia finita. Lo stesso ex volto di Ballando con le Stelle ha confermato il periodo difficile che sta attraversando. Ha inoltre voluto chiarire che i problemi coniugali non sono riconducibili a tradimenti.

Il pubblico di Uomini e Donne non ha scordato Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere tornerà nel programma? Pare proprio di no. Da un anno fa coppia fissa con una bellissima donna mora. Inoltre sembra che abbia cambiato lavoro: sarebbe stato ingaggiato come cameriere o come sommelier in un ristorante stellato di lusso che sorge nel Salento. “Gentile e professionale”, ha raccontato chi l’ha visto all’opera.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono presentati sul red carpet di Venezia (già questo fa sorridere). Poi lui le ha donato, ovviamente davanti ai fotografi, un calzino da neonato. Il tutto per lasciare intendere che lei sia incinta. Dunque lo è davvero? “No comment”, ha risposto la coppia quando sono stati chiesti chiarimenti. Si sente puzza di teatrino, pure orchestrato male, a chilometri di distanza.

Ufficialmente finita la relazione lunga quasi 20 anni tra Katia Follesa e Angelo Pisani. L’ex coppia, dopo le tante indiscrezioni in merito alla rottura, ha confermato la separazione che non è per nulla fresca: “Ci siano lasciati un anno e mezzo fa”.

Clizia Incorvaia pure lei a Venezia. L’influencer ha alloggiato in un hotel di lusso, gratis, in cambio di Storie su Instagram. In questi casi è obbligatorio far sapere in modo chiaro agli utenti che c’è in atto un accordo commerciale tra soggetti. Clizia ha sì usato l’hashtag #supplied, però con caratteri minuscoli, ponendolo in alto a destra. Selvaggia Lucarelli l’ha prontamente smascherata. Poi ha chiosato: “Oh, non imparano”. Eh no!

Belen Rodriguez ha postato per la prima volta sui social una foto di Angelo Edoardo Galvano, l’ingegnere che le è al fianco da qualche mese. Una sorta di ufficializzazione della love story che non è affatto giunta al capolinea come sostenuto da qualcuno di recente.

Giulia De Lellis ha parlato per la prima volta della fine della love story con Carlo Beretta, ammettendo di aver sofferto molto. Al magazine Cosmopolitan ha poi confermato che con Tony Effe non c’è soltanto un’amicizia. Infine ha rivelato che nei mesi scorsi due persone a lei molto care hanno avuto problemi di salute e che ha messo in stand by il lavoro.

Sul red carpet di Venezia ormai si vede di tutto. Nelle scorse ore ci sono sbarcate tante ex gieffine ‘vippine’: da Perla Vatiero ad Antonella Fiordelisi, passando per Giaele De Donà, Greta Rossetti e Soleil Sorge. Meglio non riportare le ‘tenerezze’ scritte da centinaia di utenti su tali comparsate.

Heather Parisi ha sbroccato. Da quando la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta, è stata sommersa di insulti in quanto non ha dedicato alla ragazza nemmeno un pensiero pubblico (si mormora che pure privatamente non si sarebbe fatta sentire). Pochi giorni fa ha scritto un post fiume dicendo che odia il gossip e che le sue faccende private devono rimanere tali. Forse ha la memoria corta e si è dimenticata delle sue ospitate a Live – Non è la d’Urso e a Verissimo. Tra l’altro dalla Toffanin ci è stata giusto nelle scorse ore ed ha fatto dichiarazioni dimenticabili.

Antonella Mosetti è tornata a parlare di Niccolò Bettarini. Lo ha fatto con il magazine Oggi, spiegando che con il ragazzo c’è stato solo un selfie e che lo ha incontrato per caso per via di amici comuni. Nessun flirt quindi. Anche perché la showgirl ha sottolineato di essere fidanzata da tre anni con un imprenditore. Resta però la curiosità in merito a quel che avrà pensato Simona Ventura nello scorgere suo figlio immortalarsi felicemente con la donna che fu l’amante di suo padre Stefano. C’è da scommettere che Super Simo non ha fatto i salti di gioia nell’adocchiare il selfie.