Roberta Di Padua, “sei davvero incinta?” La risposta, ecco la verità

Visto che Uomini e Donne ancora non è in onda, cosa architettare per far parlare un po’ di sé? Semplice: si va a Venezia e quando si sbarca sul red carpet si lascia intendere che c’è una gravidanza in corso e il gioco è fatto. I protagonisti della vicenda sono Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che, giunti sul tappeto rosso (già questo fa sorridere), hanno improvvisato una scenetta simile a quella che organizzò Alessandro Basciano, che chiese in sposa Sophie Codegoni (si sa come è poi andata a finire, delle nozze nemmeno l’ombra, anzi si sono lasciati). L’ex cavaliere di UeD, naturalmente a favor di fotografi, ha donato alla compagna una calzino da neonato. Ohibò, dunque davvero l’ex dama è in dolce attesa?

Fanpage.it, per provare a risolvere l’enigma, ha contattato direttamente la coppia chiedendo delucidazioni. E che cosa hanno risposto i due piccioncini? “Non diciamo nulla, argomento delicato”. Ma che significa? Che vuol dire argomento delicato? La gravidanza c’è oppure no? Mica ci vuole molto a chiarire visto che poi sono stati loro stessi a mettere in moto il circolo mediatico. Così, a occhio e croce, se dovessimo fare una previsione, scommetteremmo che la gravidanza non esiste e che il gesto del calzino sarebbe stato soltanto una trovata per farsi chiacchierare un po’. Se invece davvero c’è un bebè in arrivo, beh, che dire, auguri!

Rimane comunque il fatto che il ‘teatrino’ visto sul red carpet è un qualcosa di tutt’altro che memorabile. Si può giocare con il gossip, lo fanno una marea di personaggi noti o pseudo tali per avere come ricompensa un po’ di visibilità. Però, come tutti i giochi, sarebbe bene saperci giocare e farsi furbi. Le mosse plateali, se non sono supportate da fatti reali, funzionano poco e hanno conseguenze effimere. Il contrappasso riguarda la credibilità che va via via a polverizzarsi. Il copione è sempre il solito per chi cerca di sfruttare il gossip senza argomenti: il giochino dura poco, poi si finisce nel dimenticatoio. Come recita il noto proverbio, uomo avvisato mezzo salvato.