Roberta di Padua incinta, Alessandro spoilera il sesso del bebè

Il red carpet a Venezia è stato spesso scenario di sorprese romantiche. Tra queste ricordiamo, per esempio, di quando Alessandro Basciano chiese a Sophie Codegoni di sposarlo. Anche ieri sembra sia accaduto qualcosa di simile. Mentre Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza sfilavano sul tappeto rosso è successo qualcosa di inaspettato. Il giovane ha infatti donato alla fidanzata una calzina da neonato e lei si è sciolta un lungo a appassionato bacio. Il calzino regalato è il classico dono che si fa a chi aspetta un bambino. Anzi, nello specifico, si tratterebbe di una femminuccia. Si perché il calzino era appunto di colore rosa.

Gia qualche giorno fa i due avevano postato su Instagram una storia che lasciava pensare ad una possibile gravidanza. Nel video avevano dichiarato che presto si sarebbe vista una sorpresa. Quasi a lasciare intendere che si sarebbe visto il pancione crescere. Il web e i fan della coppia erano già in visibilio per la possibile notizia. Vedi anche UeD, Roberta e Alessandro: finalmente la lieta notizia! “Evviva!”. Ieri poi il gesto di Alessandro ha confermato le sensazioni che circolavano. Certo va specificato che né Alessandro né l’ex dama di Uomini e Donne hanno confermato la notizia. Preferiscono lasciare quell’alone di mistero che tanto piace ai fan.

Roberta e Alessandro devono tutto a Maria de Filippi

I due ex protagonisti di Uomini e Donne devono davvero tutto a Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto da paciere molte volte nel loro rapporto. Li ha aiutati a riscoprire i sentimenti che provavano l’uno per l’altra. E alla fine sono usciti dal programma pronti ed equipaggiati per affrontare la loro relazione. Hanno superato gli scontri con l’ex fidanzata di Alessandro, Ida Platano, ed ora sono più sereni che mai.

Talmente sereni che la possibilità di un bebè era stata già annunciata durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Roberta ed Alessandro non hanno mai nascosto il desiderio di avere un figlio insieme. Proprio per questo la notizia sembra avere basi solide. Il gesto al Festival di Venezia potrebbe davvero confermare le voci che circolano. Adesso aspettiamo solo la conferma definitiva. Che, in questa nuova epoca digitale, arriverà sicuramente tramite un video postato sui social.