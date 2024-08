UeD, Roberta e Alessandro: finalmente la lieta notizia! “Evviva!”

Continua la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che nella scorsa edizione di Uomini e Donne hanno deciso di lasciare insieme il programma dopo essersi innamorati. In realtà i loro flirt duravano da anni, ma il cavaliere aveva avuto un “intermezzo” con Ida Platano, con la quale è stato per circa un anno. Nessuno aveva scommesso su di loro, eppure hanno trascorso un’estate all’insegna dell’amore e della passione, con una splendida notizia in arrivo.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, annuncio speciale in studio a UeD

Dopo un passato burrascoso in termini sentimentali, finalmente la veterana di Uomini e Donne ha deciso di essere onesta con sè stessa e dichiarare di essere innamorata di Alessandro Vicinanza. Roberta aveva avuto un flirt anche con Riccardo Guarneri, altro ex fidanzato di Ida Platano. I due avevano deciso di uscire dal programma dopo essere stati spinti dagli opinionisti, dato che nell’ultimo periodo erano ormai una coppia. “Dai, usciamo”, queste le parole di Alessandro prima di abbracciare e baciare appassionatamente Roberta di Padua nello studio di Maria De Filippi, e ancora oggi prosegue tutto a gonfie vele!

Nelle ultime ore, infatti, grazie alle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne pare che Roberta e Alessandro saranno ospiti della prima puntata, che andrà in onda lunedì 9 settembre 2024, salvo slittamenti dell’ultimo minuto da parte di Mediaset. Come hanno rivelato le talpe del programma, Alessandro e Roberta si sono seduti in studio raccontando che il cavaliere ha conosciuto il figlio di lei. La dama si è anche detta innamorata, e non solo! Sembra – sempre secondo le indiscrezioni pre puntata – che abbia espresso di volere un figlio.

La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne nell’edizione 2023/2024 si è dichiarata più innamorata che mai, anche se certo, non mancano i litigi (come in tutte le relazioni). Entrambi, però, sembrano avere intenzioni serie e come riportano le anticipazioni, avrebbero dichiarato di voler mettere su famiglia. Come reagirà la single Ida Platano a questa notizia? Dopotutto, Roberta e Alessandro si sono mostrati affiatati sin dal primo momento, come se da anni non aspettassero altro di rimuovere qualsiasi tipo di intralcio tra di loro e vivere la storia serenamente. Tanti sono stati i viaggi quest’anno – si vocifera che Alessandro sia benestante – e tanta è la voglia di crescere insieme, diventando addirittura mamma e papà. Nelle scorse settimane i fan hanno anche pensato ad una possibile gravidanza dopo che la coppia aveva postato una foto al mare in cui lui toccava dolcemente la pancia della compagna. Per ora però, nessuna conferma.