Giulia De Lellis fiume: il buio, lo stop al lavoro e “che male Beretta”

Giulia De Lellis ha parlato per la prima volta apertamente con la stampa della relazione giunta al capolinea a inizio anno con Carlo Beretta, oggi felice al fianco di Melissa Satta. Inoltre, sempre per la prima volta, ha di fatto confermato il flirt con il raper Tony Effe, con il quale ha scorrazzato per l’Italia durante quest’estate. In una lunga chiacchierata con il magazine Cosmopolitan, l’influencer di Ostia ha spiegato che il 2024 è stato l’anno più difficile della sua vita. Non solo problemi di cuore, ma anche situazioni difficoltose a livello familiare che l’hanno costretta ad un lavoro profondo di autoanalisi.

Il periodo buio di Giulia De Lellis a livello familiare: problemi a due persone amate

“Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita”, ha confidato l’ex volto di Uomini e Donne. Prima di parlare degli affari di cuore, ha rivelato che due persone per lei importantissime si sono ammalate contemporaneamente nei mesi scorsi. Una situazione che l’ha gettata nel profondo sconforto e che l’ha spinta a mettere in pausa il lavoro:

“Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c’è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. Io che abbia la febbre, stia male, discuta col fidanzato, con un’amica, non mi fermo mai. Non mi fermo mai. Quest’anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia vita, proprio perché è stato un anno molto intenso e faticoso a livello personale”.

Da quella fase delicata, fortunatamente, oggi ne è uscita. “Sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto di autoanalisi, perché non avevo neanche il tempo di andare allo psicologo“, ha aggiunto l’influencer che, quando si è trattato di tracciare un bilancio del 2024, ha visto comunque il bicchiere mezzo pieno in quanto, rispetto a come era cominciato, si sta concludendo in modo positivo sia sul fronte professionale, sia su quello sentimentale.

“Sto chiudendo quest’anno nel migliore dei modi rispetto a come era partito. Sono riuscita a lanciare il mio brand e nel suo primo anno di vita è andato nel migliore dei modi, anche oltre l’immaginazione“, ha puntualizzato la De Lellis.

Giulia De Lellis: la sofferenza per Beretta e il “cuore non troppo solo” per Tony Effe

Spazio poi alla questione sentimentale. Non ha direttamente nominato Carlo Beretta, ma è senza dubbio a lui che si è riferita quando ha detto di aver patito parecchio nei mesi precedenti e di aver passato un periodo “pesante” dal punto di vista affettivo:

“Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo”.

Confermate quindi le indiscrezioni che volevano che fosse stato il rampollo della famiglia bresciana ad aver troncato la love story, facendo soffrire Giulia. Cruciale anche il passaggio del “cuore leggero e non troppo solo”, una specie di conferma che c’è qualcosa di più di una semplice amicizia con il rapper Tony Effe con cui è stata recentemente paparazzata in atteggiamenti affettuosi in diverse località del Bel Paese.