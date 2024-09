Giulia De Lellis a Venezia 81: ecco cos’ha detto su Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe sono tra i protagonisti delle notizie di cronaca rosa italiana in questa estate ormai agli sgoccioli. In questi giorni, la ormai nota influencer ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2024. Proprio qui, durante l’81esima edizione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato dei gossip che la vedono insieme al rapper, attualmente protagonista della scena musicale con Gaia, tramite il brano Sesso e Samba.

De Lellis ha scelto un abito elegante, lungo e bianco per sfilare al Festival quest’anno. Per la prima volta, l’influencer partecipa all’evento legato al cinema come attrice. Infatti, insieme a Geolier, ha partecipato alla realizzazione del corto 101% di Andriy Odlyvanyy. Un debutto per Giulia, che è tra protagonisti del cortometraggio diretto da Serena Corvaglia. Qui interpreta una donna che si ritrova ad affrontare una relazione tossica. E c’è spazio, a Venezia 81, per parlare della sua presunta relazione con Tony Effe.

Ogni settimana arrivano nuovi scatti che ritraggono i due insieme e il gossip si accende sempre di più. Ai microfoni di SuperGuidaTv, Giulia De Lellis al Festival di Venezia ha parlato di Tony Effe e ha svelato se è infastidita dalle indiscrezioni legate al loro rapporto: “No, perché? Hanno detto cose ben peggiori!”. Con queste parole, l’influencer parla per la prima volta pubblicamente di questi gossip, ma senza confermare o smentire.

Questa poteva essere l’occasione perfetta per dare una conferma o una smentita alle voci. Non smentendo, però, è come se Giulia abbia voluto così confermare di avere una relazione amorosa con Tony. Almeno, questo è ciò che sembra a molti. Nel frattempo, la De Lellis ha parlato anche delle sue relazioni del passato. In particolare, l’influencer afferma di non aver mai vissuto una storia tossica nella sua vita.

“Non le definirei relazioni sbagliate. Mi è capitato di avere delle relazioni che poi sono finite. Per fortuna non mi è mai capitato un uomo che cercasse di avere il controllo sulla mia vita, sulle mie scelte personali o lavorative. A quello ci pensano tutte le persone che magari non mi seguono e passano sul mio profilo e si divertono a lasciare dei commenti inutili lì sotto e quindi non me ne metterei mai un altro in casa”

Intanto, i fan sono in attesa di scoprire se Giulia e Tony Effe decideranno di rendere ufficiale la loro relazione, qualora ci fosse. Certo, i due vedendosi alla luce del sole e facendosi fotografare in vari momenti della giornata insieme stanno dimostrando di essere uniti e complici. Di recente, hanno trascorso insieme una vacanza in Puglia, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Ma le prime voci sul loro flirt risalgono alla fine di giugno, quando sono stati beccati in un ristorante, dopo aver assistito al concerto di Geolier a Napoli insieme. Da quel momento in poi, Giulia e Tony sono stati spesso paparazzati insieme, soprattutto dopo i concerti di lui, con tanto di segnalazioni da parte dei fan più curiosi. Non resta ora che attendere per scoprire se queste rose fioriranno oppure no dopo questa caldissima estate.