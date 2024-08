Giulia De Lellis a Venezia 81 da attrice con “progetto meraviglioso”

Per la prima volta Giulia De Lellis quest’anno sarà presente al Festival di Venezia come attrice. Ebbene sì, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tanto amato non salirà sul red carpet in qualità di influencer, ma questa volta come uno dei personaggi di un cortometraggio. A svelarlo è lei stessa, con un enorme sorriso, mentre parla con i suoi follower su Instagram. Non solo, sui social network anche Rai Cinema sta annunciando l’arrivo di 101%, questo il titolo del corto in cui è presente GDL.

La pellicola è di Andriy Odlyvanyy ed è diretta da Serena Corvaglia. La trama ruota intorno ai giovani, la cui vita oggi è strettamente legata al mondo dei social network. Protagonista è Riccardo, il quale è un classico adolescente timido che vorrebbe trovare la sua dolce metà. Per farlo, decide di sfruttare un inquietante avatar digitale. Intanto, anche Teresa, sua sorella, è alla ricerca dell’amore perfetto.

Giulia De Lellis è tra i protagonisti di questa storia, che sarà disponibile dal 2 settembre 2024 su RaiPlay. Oltre lei, sono presenti anche Andrea Arru e Daniele Davì come personaggi principali. Il cortometraggio 101% rappresenta il progetto vincitore della sesta edizione del contest La Realtà che NON esiste, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema. Per questo, verrà presentato in anteprima come Evento Speciale alla Mostra del Cinema di Venezia quest’anno.

Giulia De Lellis entusiasta per il cortometraggio 101%

La nota influencer ha iniziato l’annuncio su Instagram facendo sapere che finora è rimasta in silenzio perché doveva rispettare i tempi di prassi. “Sono super felice perché quest’anno sarà per la prima volta al Festival di Venezia come attrice”, ha annunciato la De Lellis, sempre più vicina a Tony Effe. Ha definito il corto un “progetto meraviglioso”, che è caratterizzato dalle canzoni di Geolier, attualmente uno dei cantanti più apprezzati sulla scena musicale italiana.

Per ora Giulia non può rivelare altro. “Non possiamo ancora parlarne troppo, sono molto felice”, ha concluso l’influencer. Inoltre, oltre a ricevere altre informazioni al riguardo dalla stessa De Lellis, il pubblico potrà vedere il cortometraggio dal 2 settembre sulla piattaforma gratuita RaiPlay, tramite sito ufficiale o applicazione. Inutile dire che i fan di GDL stanno facendo i salti di gioia per l’ennesimo traguardo raggiunto dall’ex volto del Trono Classico. Di sicuro, dopo anni dalla sua prima apparizione nel dating show di Maria De Filippi, ha regalato ai fan tante sorprese.