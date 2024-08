Giulia De Lellis e Tony Effe: “Amorazzo, ma il posto da mille euro…”

Da settimane si sussurra che Tony Effe e Giulia De Lellis siano intimi. Che qualcosa tra i due sia scattato è un fatto ormai risaputo. Resta però da capire cosa di preciso. Nelle scorse ore è trapelato che lei è stata vista nei camerini del Praja di Gallipoli abbracciata al cantante e in atteggiamenti che non si riservano a un ‘semplice’ amico. Insomma, tra i due non c’è dell’affetto platonico. A fornire ulteriori dettagli sulla liaison ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia che sul suo profilo Instagram ha postato delle foto in cui il rapper e l’ex volto di Uomini e Donne sono stati sorpresi ‘vicini vicini’, per dirla alla Striscia la Notizia, in spiaggia, a Cala Masciola, in provincia di Brindisi.

“Giulia De Lellis e Tony Effe ufficialmente innamorati. I rumors trovano conferma in queste immagini con la coppia più affiatata che mai, in atteggiamenti inequivocabili”. Così Parpiglia a corredo di una foto in cui si vedono i piccioncini seduti su una sdraio. Inoltre il giornalista ha rivelato un’altra curiosità, sostenendo che il posto in cui sta alloggiando l’influencer romana è lo stesso in cui aveva dimorato qualche anno fa con l’ex fidanzato Carlo Beretta, oggi felice al fianco di Melissa Satta. “Noto che la De Lellis cambia amorazzo, ma il posto da oltre mille euro a notte è sempre lo stesso”, ha scritto Parpiglia tra le sue Stories Ig, in riferimento al fatto che Giulia abbia pernottato nel medesimo luogo con il rampollo bresciano.

Ma quindi con Tony Effe è vero amore? Chi conosce un po’ il rapper non è così sicuro. Si sussurra infatti che lui in questo momento non abbia voglia di avviare una relazione ‘seria’ e che sia più per legami non troppo impegnativi. Vero però che con la De Lellis è già da qualche settimana che viene pizzicato. E qui si ritorna alla fatidica domanda iniziale: che cosa c’è davvero tra loro? Per essere più chiari: c’è in corso un’amicizia speciale destinata a bruciare rapidamente oppure un sentimento su cui costruire qualcosa di solido e duraturo? Chissà… I diretti interessati per il momento preferiscono tenere le bocche ben cucite e non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla natura del loro legame. Il tempo darà tutte le risposte del caso….