Giulia De Lellis e Tony Effe insieme: “Cosa facevano nei camerini”

Continuano a stare al centro del gossip dell’estate 2024 Giulia De Lellis e Tony Effe. I due stanno insieme oppure no? Si parla di un’amicizia speciale, ma anche di una relazione amorosa vera e propria. In queste ore, arrivano nuove segnalazioni legate a questo gossip. Deianira Marzano ha condiviso, questa mattina, più di un’indiscrezione su Giulia e il cantante. Beccati più volte insieme, ecco che anche in questi giorni le notizie di cronaca rosa li vedono protagonisti. Dove e come? Nei camerini, durante un concerto di Tony Effe, al quale hanno partecipato più persone.

Questo utente su Instagram fa sapere all’esperta di gossip di aver visto a Gallipoli i due. Ancora una volta, le segnalazioni sembrano confermare che tra loro non ci sia solo semplice amicizia.

“Mia nipote al Praja di Gallipoli con Tony Effe e Giulia. Continua la love story. Erano abbracciati dietro, prima che cantasse. Infatti, mia nipote è entrata nei camerini con loro per amicizie in comune”

Lo scatto mostra, appunto, Tony e Giulia insieme nel dietro le quinte. E non finiscono qui le segnalazioni di oggi su questa presunta coppia. Infatti, ne arriva subito dopo un’altra:

“Una mia conoscente ha postato la De Lellis al concerto di Tony. Lo segue ovunque, ormai è palese!”

Per tanti fan è ormai scontato che i due formino una coppia. Sarà davvero così? Finora sono giunti solo gossip la riguardo.

Giulia De Lellis e Tony Effe: tutti i segnali sulla relazione

Un posto tra le notizie di cronaca rosa di questa bollente estate 2024 se lo sono presi Giulia e Tony Effe. Già nelle prime settimane di questa stagione si parlava di loro. Sono stati spesso beccati insieme, ma da parte dei due diretti interessati non ci sono ancora state conferme ufficiali. Molti fan credono che non ce ne sia bisogno, arrivati a questo punto. La prima volta sono stati paparazzati durante un concerto di Geolier a Napoli, con il settimanale Chi che ha prontamente condiviso gli scatti.

I due ragazzi sono apparsi subito in sintonia e complici. Solo qualche tempo dopo si è tornati a parlare di loro, quando sono stati invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le voci si sono riaccese in quanto lei indossava la giacca del rapper, segno che pare confermare la confidenza che ci sarebbe tra loro. Nei giorni scorsi, Deianira Marzano ha ricevuto un’altra segnalazione, da parte di un utente che si è detto certo del fatto che i due stiano insieme e che “non è vero che sono solo amici”.

Lei lo starebbe seguendo ovunque, tra concerti e vacanze. Inoltre, nelle scorse settimane, Giulia De Lellis ha parlato di Tony Effe su Instagram tramite una simpatica conversazione con la sua nipotina. E questo ha continuato ad alimentare le voci di gossip.