De Lellis-Tony Effe smascherati dalla nipotina nel VIDEO: reazione

Il tempo passa e i fan dell’influencer romana non fanno altro che chiedersi se sia vero il flirt tra Giulia De Lellis e il rapper Tony Effe. Poche ore fa, a dare un altro indizio bello pesante è stata proprio l’amatissima nipotina, che abbiamo visto crescere da anni nelle sue storie di Instagram. Ed è proprio sul social che la De Lellis è stata smascherata dalla nipote Matilde, che ha spifferato qualcosa sul rapporto con il cantante e i followers l’hanno beccata subito.

Dopo la fine della storia con l’antiquario Giano Del Bufalo, i fan sono alla rincorsa per capire chi sia il nuovo flirt di Giulia De Lellis, dato che da un po’ di tempo non si riesce a capire con chi stia uscendo e se il suo cuore sia libero o meno. Del resto, la bellissima influencer è stata protagonista di tantissime storie d’amore, a partire da quella con Andrea D’Amante – che pare un amore mai finito, dato che si vedono ancora – a quella con Irama, fino ad arrivare poi al ricco imprenditore Carlo Beretta e a Giano Del Bufalo, con il quale è finita di recente.

Giulia De Lellis, il video con le due nipoti

Dopo la chiusura della relazione, Giulia De Lellis è stata avvistata con Tony Effe e da lì è nato il gossip, anche se i due non si sono mai espressi a riguardo e non hanno mai confermato nulla a riguardo. Anche se resta un rumor, nelle ultime ore è stata proprio la nipotina Matilde ad aver tratto in inganno la zia Giulia, e lo ha fatto proprio tramite Instagram. Ma cos’è successo? Partiamo con ordine. La De Lellis ha postato un video insieme alle due nipoti, e ad un certo punto si vede la simpaticissima Matilde che spoilera tutto:

“Io sono impazzita? E tu che esci con Tony Effe? Me l’ha detto una mia amica di scuola”.

A quel punto Giulia De Lellis è sbottata con una reazione inaspettata:

“Ah voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose? A scuola si deve stare attente alla lezione, non devi parlare di me”.

A quel punto Matilde le spiega che sono i suoi amici che parlano di Giulia, non lei! Insomma, un siparietto che sicuramente fa alzare ancora le antenne, perché questo Tony Effe ultimamente è come il prezzemolo: sempre in mezzo! Dopo il presunto flirt con Chiara Ferragni adesso è il turno della famosa influencer conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice e poi scelta di Damante. Ma sarà vero? Non ci resta che aspettare, magari Matilde ci dirà qualcosa di più!