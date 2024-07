Tony Effe e Damante, nozze Cecilia: chi ha preferito Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, Andrea Damante e Tony Effe: tutti assieme appassionatamente, o quasi. Il trio ad alto tasso di gossip si è formato durante i festeggiamenti del matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Che cosa è successo? Dalla serata di festeggiamenti è emerso che ‘Giulietta’ abbia preferito il rapper mentre il deejay veronese, suo storico ex, avrebbe fatto perdere le proprie tracce, defilandosi. Ma si faccia un passo indietro. Si è giunti al giorno delle nozze in una situazione alquanto interessante. L’influencer di Ostia e Damante sono entrambi tornati single da non molto, lei ha rivelato che lui è l’unico ex fidanzato con il quale tornerebbe. Pochi giorni fa, però, è stata pizzicata in compagnia di Tony Effe (si sussurra che i due abbiano trascorso tutta la notte assieme).

Ebbene, alla luce di questo intreccio, De Lellis si è presentata al matrimonio con un elegante abito rosa ed a un certo punto si è improvvisata fotografa, scattando un’istantanea all’ex Damante che ha posato assieme allo sposo Moser. La faccia del deejay è stata tutta un programma. Infatti ha palesato una certa sorpresa. E poi che cosa è accaduto?

Chi si aspettava un ritorno dei “Damellis” è rimasto deluso. Nessun riavvicinamento durante la baldoria. ‘Giulietta’ è anzi apparsa più interessata a Tony Effe. Si bisbiglia che gran parte della serata l’abbia trascorsa con lui; è anche stata vista indossare la giacca del cantante che starebbe frequentando (i ben informati assicurano che è vero che ci sia un flirt in corso, ma che entrambi hanno soltanto voglia di divertirsi e non di costruire una storia seria).

E Damante? Dopo essersi unito ai festeggiamenti per celebrare la tanto attesa unione matrimoniale di Cecilia e Ignazio, ha fatto perdere le sue tracce. Dunque nessun clamoroso ritorno in love per i ‘Damellis’. Per quel che riguarda la festa di nozze, tutto è filato liscio. Il party è stato impeccabile. Particolarmente emozionata Belen Rodriguez, che ha ricoperto il ruolo di damigella d’onore. Tante lacrime e tanta felicità per l’amata sorella Cecilia.