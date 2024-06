Cecilia e Ignazio sposi: abito superbo, Belen crolla (video e dettagli)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono moglie e marito. Nel pomeriggio di domenica 30 giugno, nell’incantevole cornice toscana di villa Artimino, l’influencer argentina e lo sportivo trentino si sono promessi amore eterno, convolando a nozze. Ad accompagnare la sposa tra le braccia dell’amato è stato papà Gustavo. A Belen è spettato il ruolo di damigella d’onore. In prima fila anche il fratello Jeremias. La showgirl ha optato per un abito lungo e lucido color nocciola, elegantissimo. Poco prima che la sorella raggiungesse il neo marito, ‘Belu’ è crollata in un pianto a dirotto. Troppa emozione e commozione.

Una festa da sogno che è cominciata nel tardo pomeriggio. Alle 18 ha avuto inizio il matrimonio civile, celebrato da un amico della coppia che ha avuto il via dal Comune di Carmignano (Comune in provincia di Prato). Circa duecento gli invitati con tanti familiari della coppia e diversi vip. A suonare Tananai, cantante apprezzato sia dalla sposa sia dallo sposo.

L’abito di Cecilia Rodriguez è tanto semplice quanto elegante

Cecilia ha optato per un abito bianco aderente, a collo alto, con velo e uno strascico non eccessivamente lungo. Un vestito sobrio e al contempo elegantissimo, che, sui social, ha raccolto una miriade di commenti positivi ed entusiasti. “Finalmente un abito semplice e non volgare”; “Bellissima”; “Mi ha stupita, che bella”; etc etc. Moser ha scelto un completo scuro, con giacca doppiopetto, camicia e cravatta chiare.

La sposa, nel suo tragitto per raggiungere il compagno, è stata accolta da due ‘ali’ di invitati: da un lato i parenti giunti dall’Argentina, dall’altro la grande famiglia Moser con in testa il capostipite, l’ex campione del ciclismo internazionale Francesco.

Belen presente assieme ai figli e al nuovo compagno

Al matrimonio Belen Rodriguez si è presentata con i figli e il nuovo compagno Edoardo, professione ingegnere e uomo lontano dal mondo dello spettacolo.

Per garantire massima sicurezza all’evento, sono stati impegnati i Carabinieri e uomini di vigilanza privata che hanno provveduto anche a tenere lontano i tanti curiosi che in queste ore si sono dati appuntamento lungo le strade introno alla villa “La Ferdinanda”, luogo in cui è stato organizzato il banchetto nuziale.